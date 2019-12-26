شاهد محافظ القليوبية يعقد أول لقاءا جماهيريا بالمواطنين

كتب السيد يوسف

عقد «عبد الحميد الهجان» محافظ القليوبيه اليوم إجتماعا مفتوحا مع المواطنين بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، والتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع وحلها.

حيث شهد اللقاء عرض ما يزيد عن 100 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضي وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق “كهرباء، صرف صحي، مياه” والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجلة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع للفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، ومن ثم توقيعها وإرسالها للمديريات والجهات التنفيذية المختصة لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين .

كما أعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض للشكاوى المقدمة فى اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين. كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم .

ووجه الهجان السادة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين بنطاق المراكز والمديريات للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم في إطار القانون.