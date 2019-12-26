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عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب فى السوق  المحلية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019.

وارتفعت أسعار الذهب المحلية، في بداية تعاملات أمس الأربعاء، وبلغت قيمة الزيادة نحو 4 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.

وسجل سعر  الذهب فى السوق  المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 668 جنيها، وعيار 18 نحو 573 جنيها، وعيار 24 نحو 763 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5344 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب المحلية، خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت نحو 7 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.سجلت

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