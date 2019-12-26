عاجلمال و أعمال

تعرف علي أسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الخميس

سجلت أسعار حديد التسليح في السوق  المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر، والتي شهدت حالة من الثبات في سعر الطن.

وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

Post Views: 144
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 36 دقيقة
513

علي طاولة اللواء عبد الحميد الهجان… بالمستندات موظفي شركة الكهرباء بطوخ فوق القانون

منذ 3 ساعات
542

المقاولين العرب تنهي ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية

منذ 3 ساعات
578

عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة

منذ 4 ساعات
2٬029

فضحية بصحه القليوبية ” الوحده الصحيه بقرية ميت عاصم ببنها ” لم ينجح أحد ، ودفتر الحضور والانصراف بلا مسؤول .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!