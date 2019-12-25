عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، وتراوحت قيمة الزيادة بين 3 و4 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.

وارتفعت أسعار الذهب المحلية، في التعاملات الصباحية بقيمة 3 جنيهات، لتصل بذلك قيمة الزيادة منذ التعاملات الصباحية وحتى الآن نحو 7 جنيهات.

سجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 664 جنيها، وعيار 18 نحو 569 جنيها، وعيار 24 نحو 759 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5312 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب المحلية، في بداية تعاملات الجمعة الماضية، بقيمة بلغت نحو جنيها واحدا في سعر الجرام دون المصنعية.