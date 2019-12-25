القليوبية ترفع درجة الإستعداد لمواجهة فصل الشتاء وأعمدة الكهرباء بعزبة الباجور تهدد حياة الأطفال والمسئولين لا حياة لمن تنادي

التايم المصرية/ وحيد العطار

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في أول إجتماع مجلس تنفيذي لسيادتة بالمحافظة برفع درجة الإستعداد القصوي بالمحافظة وضرورة إصلاح وعمل الصيانة اللأزمة لأعمدة الكهرباء داخل القري والمدن حفاظاً علي حياة المواطنين إلا أن هناك بعض العزب و القري بمحافظة القليوبية خارج حسابات المسئولين .

ومنها قرية عزبة الباجور التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية والتي أصبحت أعمدة الكهرباء بها مصدر خطر محقق تكاد تقضي على حياة المواطنين والأطفال نظرا الإهمال الشديد الذي تعاني منه القرية والذي يصل لدرجة التعمد في الإهمال من المسئولين فقد تواصل مواطني عزبة الباجور التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية مع المسئولين عن الكهرباء بشركة كهرباء طوخ لإبلاغهم عن أعمدة الكهرباء وأسلاك الكهرباء التي تكاد تصل إلى الأرض نتيجة أعمدة الكهرباء المائلة وتم التواصل مع الوحدة المحلية بقرية ترسا ورئيس مجلس مدينة طوخ لإبلاغهم بخطورة تلك الأعمدة خاصة وأنها أسلاك متهالكة والأعمدة موجود علي حافة مروة مياه صغيرة ولو سقط سلك واحد بها لتسبب في وفاة العديد من المواطنين .

ومما يذيد الأمر خطورة أن تلك الأعمدة والسلوك الكهربائية المائلة موجودة على طول طريق مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي والتي يمر عليها التلاميذ يوميا في هذه الظروف الجوية في فصل الشتاء مما يجعلها تتسبب في كارثة حقيقية خاصة عند سقوط الأمطار وإحتمال تعامل الطلاب أو أحد المواطنين .

هل السبب في هذا الإهمال أن العزب خارج حسابات المسئولين؟

أم أن حياة المواطنين بها لا تساوي شيئا وأن حياتهم رخيصة ؟

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان نظرة إلي العزب والقري الصغيرة التي خرجت من حسابات المسئولين التي تتبعها تلك العزب والقري