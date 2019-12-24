تجديد الثقة ضياء درويش أمينا للإعلام لمحافظة القليوبية حزب حماة الوطن

أصدر مجدي سابق الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية قرار بتجديد الثقة ضياء درويش أمينا للإعلام لمحافظة القليوبية نظرا لمجهوداتة في أمانة الإعلام خلال الفترة الماضية

كما أصدر مجدي سابق قرار بتعيين يحي عبدالعظيم أمينا للمراسم

وأشاد يحي عبدالعظيم أمين المراسم بثقة مجدي سابق

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة

وصرح ضياء درويش امين الإعلام أن هناك خطة إعلامية كبيرة لعام ٢٠٢٠ نظرا لأن هناك استحقاقات انتخابية محليات وشيوخ ونواب وايضا خطة إعلامية لتطوير العمل الإعلامي بالحزب