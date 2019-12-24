مدير مهرجان جرش ايمن سماوي يلتقي الهيئات الثقافية في مدينة جرش

الأردن : مهرجان جرش للثقافة والفنون 2019

التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش السيد ايمن سماوي الهيئات الثقافية المحلية في مدينة جرش ، وتم خلال اللقاء بحث الشأن الثقافي المحلي في مدينة جرش ، بهدف تعزيز الحالة الثقافية في المدينة على مدار العام ، كما تم التأكيد خلال اللقاء على اعتماد مندوب في اللجنة المركزية الثقافية للمهرجان ممثلا عن تلك الهيئات .

وتأتي هذه اللقاءات التي يقوم بها المدير التنفيذي للمهرجان السيد ايمن سماوي بهدف تعزيز دور الهيئات الثقافية في مدينة جرش، سواء بالفعاليات التي ستكون في برنامج المهرجان او من خلال الفعاليات التي ستقام على مدار العام .

وأكد سماوي خلال اللقاء ان ادارة المهرجان وبلدية جرش وابناء المجتمع المحلي هم الرافعة الأساسية في نجاح المهرجان خصوصا وان المهرجان يحمل الى العالم رسائل سياسية وثقافية واجتماعية ، ليبقى الاردن وتحت القيادة الهاشمية واحة امن واستقرار ، واضاف ان الصور المشرقة للمهرجان يحملها ابناء مدينة جرش من خلال تفاعلهم وحرصهم على المشاركة الفاعلة في كافة البرامج الخاصة بالمهرجان في دورته الـ 35 من العام 2020 .