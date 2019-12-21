عاجل ننشر اسعار الأسمنت فى السوق المحلية ألبوم السبت

سجلت اسعار الأسمنت فى السوق المحلية، استقرارها ، مع بداية تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر،

الأسمنت المسلح

سجل سعر الأسمنت المسلح 798 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 780 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 785 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 808 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 783 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 800 جنيهات للطن.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيه للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 733 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 730 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 848 جنيهًا للطن.