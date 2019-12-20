عاجلمنوعات

ارميها فورا.. هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة

ارميها فورا.. هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة

تعد البطاطس من أجمل الأكلات التى يعشقها الكبار والصغار ولكن للأسف توجد أنواع سيئة فى بعض الأسواق التي تشكل خطورة على الصحة عند تناولها فعلينا معرفة الأنواع الجيدة من السيئة قبل الذهاب للسوق حتى نتجنب الوقوع في الغش التجاري.

قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، إن البطاطس الجيدة تكون خالية من أي بقع أو شوائب أو ثقوب أو اى مظهر أو ملمح غريب ولكن تتفاوت خطورة هذه الأنواع من العلامات فى البطاطس من نوع لآخر فبعضها يحدث ضرر عند تناول كمية قليلة منه والبعض الاخر لايظهر أى مشاكل إلا بعد مرور فترة.

وأضافت “سماح” أن من أخطر أنواع العلامات الغريبة فى البطاطس هي ظهور بقعة أو عدة بقع باللون البنفسجي أو “الموف” فهي تحتوي على مواد خطيرة وسامة ويجب الامتناع عن تناولها نهائيا لأنها قد تؤدي للوفاة.

وأوضحت “سماح” أن السبب فى ظهور هذا النوع من العلامات ذو اللون البنفسجي بسبب تركيز الماغنيسيوم العالي بها نتيجة سوء تسميد البطاطس أثناء الزراعة.

وشددت “سمح” على القاء ثمرة البطاطس بأكملها حتى لوكانت البقع البنفسجي “الموف” محصورة فى جزء معين لأنها تهدد صحتنا بالخطر.

ارميها فورا.. هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة

Post Views: 13
الوسوم

مقالات ذات صلة

بعدما كسر حاجز الـ 16 جنيها.. هل يعود الدولار للارتفاع أمام الجنيه؟
منذ ساعة واحدة
513

بعدما كسر حاجز الـ 16 جنيها.. هل يعود الدولار للارتفاع أمام الجنيه؟

"شنق نفسه في صندوق السيارة".. تفاصيل انتحار تباع بأبو النمرس
منذ ساعتين
503

“شنق نفسه في صندوق السيارة”.. تفاصيل انتحار تباع بأبو النمرس

منذ 4 ساعات
514

صحه القليوبية : إعدام 480 كيلو جرام من السردين المملح لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بطوخ .

منذ 6 ساعات
668

ننشر الحقيقة الكامله بالمستندات والوثائق لتحويل قيادات بمجلس مدينه بنها للمحكمة التأديبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!