يا محافظ القليوبية عاوز تحقق نظافة عامة صح ،، أدى للعمال حقوقهم صح

بقلم — السيد يوسف

يواجه الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية تحديات كثيرة فى التعديات على اراضي أملاك الدولة والزراعة والبناء المخالف ، والأهم والأخطر حال الشوارع والطرق والميادين بالمدن والقري من اشغالات بالتعديات على حرمه الطريق العام ، وتراكمات القمامه فى كل مكان .

يا سيادة المحافظ ويا كل مسؤول فى الدوله ، تمر أجهزة الدوله وبالأخص الجهاز التنفيذي المحلي للمحافظة بوعكة صحية شديدة الخطورة وهي إهدار حقوق العاملين بوحدات النظافة والتجميل و عمال التشجير الزراعه وعمال التربية والتعليم فى مختلف مؤسسات الدوله بالمحافظة ، حيث هناك من يعمل تحت اجتماعي صحي من أجل البقاء على قيد الحياة مواجهه بذلك تحديات كبيرة لا يعلمها إلا الله وحده بحاله ،، وهناك من لا يستطيع العمل بسبب عدم توافر الإمكانيات المتطلبة للعمل فى بيئة امنه صحية متوازنة اجتماعياً .

ياسيادة المحافظ انت تريد النجاح ومن حولك أيضا من القيادات ذات البدل الفارهه والشيك اللازمه للواجهه أمام الكاميرات والجرائد والتلفاز ، انت تريد أن تفعل ما لن يستطيع فعله من سبق فى المنصب آنذاك ، نراك تجوب المدن والقري وتؤمر وتنهي وتشدد وتطيح من أجل تحقيق المظهر العام والحضاري والسير الأمن والنظام المروري أمام المواطنين .

فهل يا سيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، نظرت إلى بمن ستحقق تلك المنظومه الناجحه التى تريد أن تحققها ،، هل وضع على طاولتك ملف الإمكانيات المتوفرة من المعدات والعجز منها ، هل تعرفت على عدد العماله بوحدات النظافة والتجميل بكافة الوحدات والمراكز المحلية بالمحافظة ، هل تعلم بكم واحد منهم مريض ومين ولن يستطيع العمل ، هل تعلم كم عامل منهم يمتلك مقومات العمل ولديه الإمكانيات المتوفرة لإنجاح تلك المنظومه ، هل تعلم لماذا يتقاضون من الاجر المالى كل شهر ، هل تعلم تحصلوا على رواتبهم الشهرية المتأخرة عليهم ام لا .

يا معالى الوزير ابدأ بالتصحيح الإداري والمالي للأيدي العامله من رواد تلك المنظومه ثم طالب بكل شدة وحزم وقصوه بتصحيح الطرق العامه ، انا لا اطالبك بالكف عن تجميل الطرق العامه والشوارع ، بل اطالبك بالنظر إلى الأيادي الطاهرة المباركة التى ترفع تلك القمامه برد حقوقهم المسلوبة ، واطالبك بإيجاد مهمات الوقاية الصحية والبيئية لهم وهم يعملون ،وهذا من أجل الحفاظ على حقوقهم الصحية أيضا ، ( هل تعلم أن هناك عشرين مدير على عامل واحد ) .

وفى النهاية احرص على رد الحقوق الغلابة من عمال التربية والتعليم وعمال النظافة والتجميل بمحافظة القليوبية