معلومات خطيره تم نشرها فى الجرائد الروسيه الاسبوع الماضى تعرف عليه

معلومات خطيره تم نشرها فى الجرائد الروسيه الاسبوع الماضى

1- عرض المعزول على الرئيس بوتين شراء سلاح ب 5 مليارات دولار تدفع فورا ..

فساله بوتين للجيش المصري ؟؟

فقال مرسي ؛ لنا نحن ..

فقال بوتين:من انتم؟

فقال الاهطل ؛ الجيش الاسلامي للخلافه الاسلاميه !!! فضحك بوتين..

2- عرض مرسي على الرئيس بوتين استضافه كل مقاتلي الشيشان وقادتهم في سيناء لان سيناء سوف تصبح المقر الدائم للجيش الاسلامي ” وسوف نريحك من مشاكلهم”

3- عرض مرسي على الرئيس بوتين تحالف مع الاسلاميين في مصر وتونس والعراق وتركيا وتدريب المقاتلين من حماس وانصار الشريعه وانصاربيت المقدس في ثكنات الجيش الروسي وتحت اشرافه ، والمقابل المادي مفتوح

4- عرض مرسي شراء الغاز الروسي باي تمن يحدده وباي الكميات ولكن بشرط واحد .. “هي ان يصل الى الاماكن التي نحددها لكم” وقال : ” هذه ايدينا ممدوده اليكم ونحن ننتظر الرد منكم فانت ايها الرئيس صديق عزيز لدينا ” …فضحك بوتين !!

5- الرد من بوتين كان الى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي …

“الاخ العزيز مرفق مع رسالتي عرض رئيس الاخوان لديكم..وانا لا احبهم ولااثق فيهم احذر منهم انهم خونه ويتعاونون مع كل اعداء مصر وبالاخص الجماعات التي تدعي الاسلام”