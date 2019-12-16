طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين :الرئيس السيسي انقذ مصر من الارهاب وحقق المعادلة الصعبة بعبقرية القائد

كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد محنك واستطاع بكفاءة واقتدار وعبقرية ورؤية صاخبة بعيدة المدي ان ينقذ مصر من الارهاب ويجفف منابعه بفضل حسن اداء الجيش المصري وحكمة التصرف و براعة الشرطة المصرية في ملاحقة الارهابيين وجهود رجال لاتنام وتتبع كل مصادر الاجرام بدقة وتميز وهم رجال الامن الوطني الذين اصطادوا المعلومات وسط ضباب العمالة و الخيانة والتمويلات المشبوهة

بدهاء الابطال وكفاءة النسور التي لا تهدأ .

واشار رئيس حزب الاحرار ان الانجازات التي حققتها مصر تمثل معجزة بكل المقاييس والحسابات وان الرئيس السيسي انتشل مصر من منطقة السقوط وانتقل بها الي منطقة البناء والتعمير والقوة وان عبقرية القائد حققت المعادلة الصعبة التي اذهلت العالم وان الامر يتطلب الاستمرار في مساندة الوطن مهما بلغت التضحيات لان هناك دول تريد هدم ما تحقق و لن تتراجع عن المؤامرات .

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين خلال الاجتماع مع الامانة العامة للحزب والذي انتهي من ساعات ان قوة الدولة المصرية تمثل الذراع الطويل الذي يحمي المنطقة العربية ويحفظ توازن القوي في منطقة الشرق الاوسط في ظل المتغييرات التي يشهدها العالم من تحالفات دولية قائمة علي المصالح