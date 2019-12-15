مواطني قرية عزبة الباجور يستغيثون باللواء عبد الحميد الهجان…

حياة أبنائنا في خطر يتعرضون للموت يومياً والمسئولين خارج الخدمة

التايم المصرية/ وحيد العطار

علي الرغم من الحوادث الكثيرة وحالات الوفاة التي عاني منها مواطني العديد من مدن وقرى محافظة القليوبية بسبب أعمدة الكهرباء خاصة أثناء فصل الشتاء بسبب سقوط الأمطار وكان أخرها طفلة قرية العمار التي توفت بسبب ماس كهربائى بعمود كهرباء أثناء عودتها من المدرسة إلا أن المسئولين بمجلس مدينة طوخ وشركة الكهرباء بطوخ ما زال الأمر لا يمثل لهم شيئ وكأن حياة المواطنين لا تعنيهم .

فهاهم أطفال قرية عزبة الباجور التابعة لوحدة محلية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية يتعرضون للموت المحقق يومياً بسبب أعمدة الكهرباء المتواجدة علي جانبي الطريق المؤدي لمدرسة عزبة الباجور للتعليم الاساسي وأسلاك الكهرباء التي كادت أن تصل للأرض بسبب أعمدة الكهرباء المائلة والأسلاك المكشوفة بها وعلي الرغم من تواصل الأهالي وصرخاتهم اليومية بجميع المسئولين لحماية أبنائهم من خطر الكهرباء وأسلاك الكهرباء المائلة والمكشوفة بالأعمدة وخاصة مع بداية فصل الشتاء وسقوط الأمطار والتي تتسبب في الموت المحقق للأطفال يومياً ولكن صرخاتهم لم تجد صدي لها من أيا من المسئولين فكانت هذه صرخات مواطني القرية إلي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يستغيثون فيه من إهمال المسئولين بمجلس مدينة طوخ والعبث بحياة أطفال القرية الذين يمرون يوميا علي تلك الأعمدة والأسلاك المكشوفة أملين في أن تجد صرخاتهم صدي عند معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وينقذ حياة أبنائهم الأطفال من موت محقق يتعرضون له يومياً وقد دعمت صرخاتهم بصور لبعض الأعمدة علي طريق مدرسة عزبة الباجور للتعليم الاساسي