ردا علي ما نشرتة التايم المصرية بخصوص مخبز قرية الحصافة.

مكتب المحافظ .. المخبز المذكور تم تطبيق عقوبة الإيقاف علية بسبب المخالفات والمواطنين ترد

هل نتحمل أخطاء المحليات ؟

التايم المصرية/ وحيد العطار

بشأن ما نشرتة جريدة التايم المصرية بخصوص إستغاثة مواطني قرية الحصافة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية من إغلاق مخبز القرية منذ عام ٢٠١٨ حتي الأن رغم حصولة علي شهادة أفضل مخبز علي مستوي قدمركز شبين وبعد نشر الخبر بجريدة التايم المصرية وبالتواصل مع الأستاذة داليا مدير مكتب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والتي عرضت على سيادتة الإستغاثة وبالتواصل مع سيادتها اليوم أفادت .

أنه تم إرسال مذكرة من المحافظة لمديرية التموين بالقليوبية للإستفسار عن سبب إغلاق المخبز المذكور أفادت مديرية التموين بالقليوبية .

أن المخبز المذكور تم تطبيق عقوبة الإغلاق لمدة شهر وذلك بسبب إنتاجة خبز ناقص الوزن أكثر من ٣٠جم وذلك في شهر ١٢ لسنة ٢٠١٨ م وإنتهت مدة الإيقاف ولم يتقدم أحد لحصر الغرامات والمبالغ المستحقة للتشغيل حتي تاريخ ونحن في إنتظار المسئول عن التشغيل

هذا وبعد أن علم مواطني قرية الحصافة برد المحافظة ومديرية التموين بالقليوبية رد المواطنين .

أن المخبز أنشأ منذ البداية ملك للوحدة المحلية بالقرية وكان شغال وسدد كل ما علية وأخذ شهادة أفضل مخبز علي مستوي مركز شبين القناطر ثم قامت الوحدة المحلية بتأجير المخبز للشخص الذي خالف الوزن في إنتاج الرغيف وبالتالي فالوحدة المحلية بقرية الحصافة هي المسئولة عن كل هذه المخالفات وليس المواطنين فلماذا يظل المخبز معطل حتي الأن وسأل المواطنين معني هذا أن إغلاق المخبز سيكون نهائيا ولن يتم إعادة فتحة وتشغيلة مره اخرى ؟