السيسي : لا بد تكثيف الجهود للوقف ضد الدول الداعمة لﻹرهاب

كتبت منى توفيق

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ من تكثيف الجهود للوقوف ضد الدول الداعمه لﻹرهاب بغض النظر عن المصالح السياسية واﻹقتصادية

كما استطرق السيسي اﻷحداث التي تجري في سوريا والعراق واليبيا قبل 6 سنوات مؤكد ان اﻹرهاب في كثير من اﻷحيان يكون غطاء للجريمة المنظمة وان ظاهرة اﻹرهاب تنمو ولا تترجع ولا بد من تحرك دولي لمكافحة اﻹرهاب وان ظاهرة اﻹرهاب لا تؤثر على المنطقة فقط بل سيمتد الى اروربا التي ستضرر من العناصر اﻹرهابية الوافدة اليها بعد انتهاء مهمها في تلك الدول مضيفا ان اروبا تواجهة مشكلة التوفيق بين قوانينها ومبادئها من ناحية وامصالحها من ناحية اخرى حيث ان قوانينها ومبادئها تملي عليها استقبال العائدين الدواعش من تلك الدول اﻹ ان مصالحها تمنع من استقبالهم

وشدد ان بعض الدول تدعم اﻹرهاب لتحقيق اهداف سياسية فنحن بحاجة الى التعرف على اهداف اﻹرهاب لأنه طالما وجدت المصالح والأهداف لبعض الدول فستلجأ ﻹبتكار ادوات جديدة في استخدام اﻹرهاب