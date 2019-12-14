اللعب مع الكبار..حسين إمام يؤكد بالمستندات الفائض العام بالجمعية الزراعية أكثر من ١٦١ تم توزيعهم علي الكبار

التايم المصرية وحيد العطار

إستكمالا لما وعدنا به متابعينا الكرام بجريدة التايم المصرية في محاربة الفساد والفاسدين الذين ينهبون أموال الشعب المصري دون وجه حق ظنا منهم أنهم فوق القانون .

وذلك تعارضا مع إتجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية الواعية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحارب الفساد ودائماً وأبدا ما يعلن في كل تصريحات ولقائاتة الإعلامية أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقف بالمرصاد لكل فاسد يتلاعب بأموال الشعب المصري إلا أن هناك بعض الموظفين الذين ظنوا أنفسهم أنهم فوق القانون ونحن ومن خلال واجبنا الإعلامي نضع هولاء أمام كل مسئول وأمام الشعب المصري ونعرض الحقائق الموثقة بالمستندات لعلنا نكون سببا في كشف هؤلاء الفاسدين .

وإستكمالا لفساد الجمعيات الزراعية بالقليوبية والتحقيق الصحفي الذي بدأناه أول أمس عن جمعية كوم الأطرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية .

فقد أكمل الحج حسين إمام حديثة الموثق بالمستندات قائلا .

بعد أن أقنعني أهلي بقرية كوم الأطرون بالترشح لرئاسة مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية ترشحت بالفعل وفزت رئيساً للجمعية لمجلس إدارة الجمعية الزراعية بكوم الأطرون وتلك كانت الصدمة الكبري للإدارة الزراعية بطوخ والذين سعو بكل الطرق لإبعادي حتي وصل الأمر بهم لتهديدي إلا أنني لا أخاف إلا الله ما دمت علي الحق وبعدما ظهرت النتيجة وإعلاني رسمياً رئيساً لمجلس الإدارة تم إرسال خطاب للإدارة الزراعية بطوخ لتسليم ختم الجمعية والدفتر لي بصفتي رئيسا لمجلس الإدارة وذهبت في اليوم التالي من إعلان النتيجة لإستلام الختم والدفتر الخاص بالجمعية كباقي الجمعيات إلا أنني فوجئت بأن الموظف المختص قام بتسليم الدفاتر والأختام لجميع الجمعيات التي جري بها الإنتخابات إلا جمعية كوم الأطرون والذي أخبرنا الموظف أنا مدير الإدارة الزراعية بطوخ أمرهم ألا يسلمو الختم والدفاتر لنا لأنه هو من سيقوم بتسليم الختم لنا وهو في خط سير وبالتالي علينا الحضور غدا أو في أي يوم أخر لإستلام الختم والدفتر وفعلا رجعنا نحن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون دون الختم وكان الغرض من التأخير هو أن يأخذوا فرصة لضغط علي مجلس إدارة الجمعية وعلي بالتنحي مرة أخرى عن منصبي كرئيس لمجلس إدارة الجمعية الزراعية بكوم الأطرون بكل الطرق وبالتهديد أنهم سيرسلون خطابا للمحافظ بضرورة حل مجلس الإدارة وأنهم سينجحون بمعارفهم في أخذ موافقة المحافظ علي حل المجلس وهنا بدأ بعض الأعضاء يتحدثون معي عن ضرورة التخلي عن منصبي رئيسا لمجلس الإدارة وأن أكون سكرتيراً لمجلس إدارة الجمعية وذلك لمصلحة الجمعية والفلاحين فوافقت علي ذلك خاصة وأنهم ” الإدارة الزراعية بطوخ” جاءوا بشخص لا يعرف القراءة والكتابة ومعه شهادة محو أمية ليجعلوه رئيساً لمجلس الإدارة وبالتالي سيكون تحت تصرفهم ويوقع لهم علي المصروفات والميزانية كيفما يريدون وطبعاً هو لا يعرف حسابات ولا ميزانيات ولا فائض ميزانية ولا كيفية توزيعة ولكن دوره فقط التوقيع مقابل ما يفيضون عليه من بعض الأموال البسيطة هو ومن يتبعهم من مجلس الإدارة الذين دعموه .

ولكنني بحكم المنصب الذي أجبروني عليه ” سكرتيراً لمجلس إدارة الجمعية أحضر كافة الإجتماعات وأراجع الميزانية مع المجلس .

وفي أول جلسة عقدها مجلس الإدارة لمراجعة وإعتماد ميزانية الجمعية الزراعية بكوم الأطرون مركز طوخ بمحافظة الشرقية للعام السابق والمنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠ إكتشفنا مخالفات مالية كبيرة ومخالفات قانونية بالجملة والتي إعترضنا عليها جميعاً ” أعضاء مجلس إدارة الجمعية الزراعية بكوم الأطرون” وبالتالي الرئيس الذي فرضه علينا مدير الإدارة الزراعية بطوخ بالتهديد لم يستطع فعل شيئ أمام مجلس الإدارة إلا أنه أبلغ رئيس الإدارة الزراعية بطوخ بما حدث وقمنا بإرجاع الميزانية للإدارة الزراعية مصرين علي عدم إعتمادها لما فيها من مخالفات مالية جسيمة وكان أهمها .

١- عدم إدراج الأرض المقام عليها مباني الجمعية الزراعية ضمن الأصول الثابتة بالميزانية .

٢- تم بالميزانية عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مبلغ و قدره ١٣٠٠٠ جنية دون الإشارة إلى كيفية إحتسابة مع العلم أنه لا توجد مشكلة في تحصيل المديونيات من الفلاحين .

٣- الأخطر من ذلك هناك العديد من المخالفات التي لم نجد لها تفسير وأخطرها أنه تم إعتماد الميزانية من قبل موظف سابق بالإدارة الزراعية بطوخ محال للمعاش وليس محاسبا قانونياً مقابل مبلغ ١٠٠٠ جنية ” يأخذ ذلك الموظف المحال علي المعاش مبلغ ٢٠٠ جنية عن كل ميزانية يقوم بتظبيتها لحساب رئيس الإدارة الزراعية وأعوانه علي هواهم ومبلغ ٨٠٠ جنية الباقي لحساب مدير الإدارة الزراعية بطوخ وحاشيتة وذلك عن كل ميزانية بكل جمعية زراعية بالمركز ”

وحينما إعترضنا كأعضاء مجلس إدارة الجمعية الزراعية علي ذلك أخبرنا مندوب الإدارة أن هذا هو المتبع منذ سنوات بجميع الجمعيات الزراعية وأننا لن نستطيع فعل شيء

ولما حاولنا تعديل ذلك والحصول علي حق الفلاح وحق الجمعية في تلك المخالفات وقف ضدنا رئيس الإدارة الزراعية بطوخ وحاشيتة بكل قوة ولم يصححو الأخطاء ولم يعيدو تلك الأموال ومارسو كل الضغوط علينا لإعتماد تلك الميزانية ولكننا رفضنا بشدة وقمنا بإرسال شكوي وإستغاثة للجهاز المركزي للمحاسبات.

ولكن دون جدوي حتي الأن

والمصيبة الكبري هي ميزانية العام المالي ٢٠١٧ والتي حققت فيه الجمعية الزراعية بكوم الأطرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية مبلغ وقدره ١٦١٢٨٠ جنية ” مائة وواحد وستون ألف جنية مصري فقط لا غير ” والتي قام الكبار بتوزيعها جميعاً في بنود كلها علي الورق ولا تمت للواقع بصلة منها مثلا خدمات عامة ومجتمعية لأهل القرية ” بالمدارس والمستشفيات ….” والقرية لم تري مليما واحد من ذلك

نصيب الأعضاء من حضور الإجتماعات

تصوير أوراق

فائض ميزانية بعد كل ذلك وبعد الكثير من البنود وصل حوالي ٨٦٠٠ جنيها يتم توزيعها على الفلاح .

والذي تم الإستيلاء عليه أيضا