مستند رسمي قانوني يؤكد جنحة التخلف عن ميعاد الخدمة العسكرية غير مخلة بالشرف والامانة ..والشهادات الصادرة بشأنها ضمن حالات الاعفاء القانونية

كتب طارق درويش

حصلت التايم المصرية علي مستند صادر من القوات المسلحة للدكتور هرماس رضوان متولي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بني عبيد ل 3 دورات متتالية يفيد ان جنحة التخلف عن ميعاد الخدمة العسكرية غير مخلة بالشرف والامانة وتعتبر الشهادات الصادرة طبقا لنص المادة 45 من القانون 127 وبحصول المذكور علي هذا النموذج يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا ..

النموذج يكشف النقاب عن مؤامرة استبعاد الدكتور هرماس من مجلس الشعب واخرين كانوا ضد ممارسات واعمال مشينة كانت تتم داخل البرلمان انذاك و تم اصطناع حرب ضد هرماس واعوانه لاخراجهم من المجلس في اطار تصفية الحسابات بين فتحي سرور الذي قاد الحرب وبين فرج الرواس عضو الشوري انذاك والذي كان يترافع عنه سرور في القضايا قبل بدء الخلاف بينهما و الذي راح ضحيته هرماس واعوانه وتحققت مؤامرة ابعاده من البرلمان باشياء واهية مفبركة ومخالفة للقانون والحقيقة وهذا المستند يكفي لدحض تلك المؤامرة الفضيحة