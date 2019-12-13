ايها المسؤولين ” احموا العمال وارحموهم وحافظوا عليهم فهؤلاء هم رأس مال النجاح

مقال يكتبه _ السيد يوسف

بدون العامل لا يوجد مدير ، بدون العامل تزداد اتلال القمامه وتزداد الشوارع سوءا ، يقف الإنتاج الزراعي والصناعي والإداري والطبي والمعماري والنظافة وغيرها من الأعمال .

” ايها المسؤولين المدراء بالقليوبية ، أنتم مسؤولين عن من”.

تمر الدوله بأزهي عصور التنمية والتطوير فى أغلب النواحي سواء بالتشيد والبناء والمقاولات والعقارات والخدمات العامة والمرافق والصناعة والزراعة والصحه وغيرها من الأعمال الفنية والإدارية والمالية والاقتصاد ، ولكن نقف لثواني وننظر الى من صنع ذلك النجاح هم « العمال » ياسادة ، ذات العمل بالأيدي دون ماكينات ، وإذا تحدثنا عن رأس مال أى مشروع ناجح نجد أمامنا ” العامل ” .

الغريب بالأمر أن الجهاز الإداري بالدوله يستعين بأحدث الماكينات وخطوط الانتاج لكافة المجالات وهذا برأس مال يقدر بالملايين والمليارات من الجنية أو الدولارات ، وتنسي أن لا يجب الاستغناء عن الأيدي العاملة البشرية التى تقدر بالملاليم من الجنيهات المصرية ، ايدي عامله بشرية باتت أن تكون ارخص من الميكانات إن لم تكن أصبحت ارخص بالفعل .

ايها المسؤولين عن عمال النظافة والتجميل والصرف الصحي والزراعه والصناعه ، لابد أن تحموا تلك الفئة من جراء الإهمال المتعمد فى حقهم بعدم توفير كافة المهمات الواقية لهم فى كل مهنة يعملون بها وعليها ، وتظهر صفحات ومواقع المسؤولين من المدراء الكبار والصغار لمؤسسات الدولة ومرافقها بعض صور العمال وهم يقومون بمهام عملهم بتوفير كافة المهمات الواقية من مخاطر المهنة القائمين عليها ، وهذا لا يكلفكم 1/10 من تكلفة الماكينة أو إصلاحها ، فعليكم أن تعتبروهم ماكينات عمل وتلفت ويجب اصلاحهم بالإضافة إلى الصيانه الدورية لهم بتوفير قطع غيار لهم وهى ( مهمات الوقاية ) حتى لا يتعرضوا إلى الوقوع في مخاطر صحية ويصعب عليكم إصلاحها وتقف عجلة الإنتاج رغم قله عددهم فى كل قطاعات الدولة .

فى النهاية أنوه إلى مخاطر مهنة النظافة والتجميل والصرف الصحي والصيانه الكهربائية والميكانيكية والزراعية .