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نعرف على أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم الخميس

سجلت اسعارالذهب في السوق  المحلية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، بقيمة بلغت نحو جنيهين في سعر الجرام

سجلت اسعار الذهب في محلات الصاغة  وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 659 جنيها، وعيار 18 نحو 565 جنيها، وعيار 24 نحو 753 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5272 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب المحلية، في نهاية تعاملات الأسبوع، وبلغت قيمة التراجع نحو 4 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.

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