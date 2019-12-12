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عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الخميس

سجلت أسعار حديد التسليح في السوق  المحلية، مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 12 ديسمبر، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية، والتي شهدت حالة من الثبات في سعر الطن.

وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيها للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر سبتمبر الماضي.

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