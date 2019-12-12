برئاسة اللواء هشام آمنة انعقاد غرفة العمليات والازمات بمحافظة البحيرة

البحيرة : سعيد شتا

اكد اللواء هشام امنة – محافظ البحيرة على استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار ال ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة اى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها باسرع وقت

جاء ذلك خلال رئاستة لغرفة الازمات والطوارىء لمتابعة الجهود المبذولة للحد من آثار موجة الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة منذ صباح اليوم مشيرا إلى أنه تم منذ اللحظات الاولى لسقوط الامطار الدفع بجميع المعدات والاطقم

بالوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية للمساهمة فى رفع الآثار الناجمة اولا بأول

وكذا متابعة جميع محطات الرفع والصرف الصحى والتى تعمل بشكل كامل وطبيعى

من الجدير بالذكر أن اللواء المحافظ كان قد وجه إدارة الازمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق

كما وجه بسرعة فصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة حرصا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب والمواطنين.