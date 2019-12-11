عاجلمال و أعمال

نعرف على أسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الأربعاء

سجلت أسعار حديد  التسليح في السوق المحلية، مع بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية، والتي شهدت حالة من الثبات في سعر الطن.

وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيه، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيها، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيها للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيهًا.

يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر سبتمبر الماضي.

Post Views: 78
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 40 دقيقة
534

كلاكيت أول مره … بلاغ للنائب العام بالمستندات ماڤيا الفساد تنهب أموال الفلاحين بالجمعيات الزراعية بالقليوبية

منذ ساعة واحدة
519

كلاكيت ثاني مره … عملية إستنزاف أشجار عملية مياة قرية الحصافة لصالح من ومن المستفيد ؟

منذ 10 ساعات
546

انجازات الدكتور علاء قنديل بمستشفي حميات ايتاي البارود

منذ 15 ساعة
560

ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Don`t copy text!