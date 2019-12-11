عاجل ننشر اسعار الأسمنت فى السوق السوق المحلية ألبوم الأربعاء

سجلت سعار الأسمنت فى السوق 9المحلية بالأسواق، مع بداية تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر، وسجلت أسعار مواد البناء المحلية، وفقًا لأحدث الأسعار بالسوق المصري.

الأسمنت المسلح

سجل سعر الأسمنت المسلح 805 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 783 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 793 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 808 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 790 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 803 جنيه للطن.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيه للطن.

الأسمنت المخلوط

سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 723 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 733 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 730 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 860 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 850 جنيهًا للطن.

الجبس

استقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.