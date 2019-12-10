السيسي: اتفاق مصري وجنوب أفريقي على تطوير التعاون الاستراتيجي محمد هنداوي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بنظيره الجنوب أفريقي سير يل رامافوزا والوفد المرافق له فى زيارته الثنائية الرسمية لبلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.

وعبر الرئيس السيسي في كلمة له في ختام المباحثات الثنائية بين الرئيسين، عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال، حيث تشرفنا باستضافة الزعيم الجنوب أفريقي العظيم نسلون مانديلا بالقاهرة خلال سن ات النضال في ستينيات القرن الماضي مرورا بمراحل التحول الديمقراطي منذ التسعينات وحتى الان.

وأوضح الرئيس السيسي انه اجرى مع نظيره الجنوب أفريقي اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة تناولت مجمل العلاقات الثنائية وتوافقنا على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية. وأضاف الرئيس السيسي انه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم.

وأوضح الرئيس السيسي انه على صعيد الأوضاع الإقليمية ، فقد استمع إلى رؤية الرئيس رامافوزا حول ابرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية وتوافقنا على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة وتفعيل خطة اسكات البنادق في أفريقيا ودفع جهود التنمية وتطوير البنية التحتية في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي والتي ستعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد في العام القادم.

وأضاف الرئيس السيسي ان الجانبين اتفقا كذلك على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية وبما يتسق مع السياق الواقعي والعملى لدول قارتنا. كما أكدنا حرصنا على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الأفريقية من خلال التفعيل الجاد لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ. كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات بما من شأنه تحقيق مصالح قارتنا الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي ما اتسم به اللقاء من تفاعل إيجابي وصريح حيث استعمت لوجهة نظر اخي الرئيس رامافوزا لمختلف المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته باللقاء وعن تطلعه لمزيد من التعاون فيما بين البلدين بشكل وثيق لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين وللقارة الأفريقية.

كما أعرب الرئيس السيسي عن وقوف مصر إلى جانب جنوب أفريقيا فيما تعرضت له من امطار وفيضانات والتي اثرت على الحياة العامة في جنوب أفريقيا.

وعبر ايضاً عن تهنئته لجنوب أفريقيا بمناسبة فوزها للمرة الثالثة ببطولة العالم للرجبي، كما هنأ الرئيس السيسي نظيره الجنوب افريقي بمناسبة عيد ميلاده.