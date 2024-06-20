الارجنتيني ليونيل ميسي يحسم جدل اعتزاله

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إن فكرة الاعتزال لا تخطر على باله، خصوصا أنه يشعر بحالة جيدة جدا على المستوى التنافسي.

وصرح ميسي، في مقابلة مع قناة “أمريكا” الأرجنتينية: “لا أفكر في الأمر. كان من الصعب جدا بالنسبة لي أن أتخذ الخطوة لمغادرة أوروبا والقدوم إلى الولايات المتحدة، ولكن بمجرد وصولي إلى هنا تأقلمت بسرعة كبيرة، أعيش يوما بيوم، وأفكر في اللحظة التي سأعيش فيها”.

وأضاف: “التغيير الذي جاء مع وصولي إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، يجعل من السهل المشاركة في معسكرات المنتخب الأرجنتيني”.

وتابع: “أقدر كل تلك اللحظات، لأنني أعلم أنه لم يتبق سوى القليل حتى ينتهي كل شيء، وبطريقة أو بأخرى، سأفتقدها”.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني، فجر الجمعة، أمام كندا أول مباراة له في بطولة كوبا أمريكا التي تقام بالولايات المتحدة في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب، الذي فاز به في البرازيل عام 2021.

واستكمل: “اليوم، يمكننا أن نقول إننا الأفضل لأننا أبطال العالم، لكن هذا لا يعني أننا سنفوز بكوبا أمريكا بسهولة. جميع الفرق متقاربة، وسيكون الأمر أكثر صعوبة”.

واعترف ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، بأنه يقدر بشدة الدعم الذي تلقاه منتخب الأرجنتين في اللحظات الصعبة، قائلا: “الشعور بالحب اليوم هو الحد الأقصى، وأعظم شيء يمكن أن يحققه المرء كرياضي”.

ويستعد ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ37 في 24 يونيو الحالي، لقيادة منتخب بلاده الأول للدفاع عن لقبه بطلا لأمريكا الجنوبية (بطولة كوبا أمريكا) المقررة في الولايات المتحدة من 20 يونيو الحالي إلى 14 يوليو المقبل، وذلك قبل أسبوع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس (26 يوليو – 11 أغسطس).