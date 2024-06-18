💍 تهنئة خطوبة 💍
من اسره جريدة // ” التايم المصرية “
{بسم الله الرحمن الرحيم }
” وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك َلَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ”
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بكل ما يحمله القلب من فرح وسرور 💜
بمناسبة الخطوبة السعيدة 💍🌹
( الأنسة // مريم عتاب … والأستاذ // محمد خالد )
الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي ألّف بين القلوب وجمع الأحباب ❤️💍
بكل عبارات المودة وبأحر التهاني و التبريكات تتقدم أسرة جريدة ( التايم المصرية ) إلى الأعلامية // ” داليا فوزى ”
بمناسبة خطوبة أبنتها الأنسة // ” مريم عتاب ” … على الأستاذ // ” محمد خالد ” .
نسئل الله لهم أن يجمعهم على الخير دائما وأبدا ؛ ويتم عليهم نعمته بحياة ملؤها الفرح والسعادة .
❤️ مريم 🌹و❤️ محمد 🌹
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالمودة والخير والسعادة .