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💍 تهنئة خطوبة 💍

💍 تهنئة خطوبة 💍

من اسره جريدة // ” التايم المصرية “

{بسم الله الرحمن الرحيم }
” وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك َلَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ”
•••
بكل ما يحمله القلب من فرح وسرور 💜
بمناسبة الخطوبة السعيدة 💍🌹
( الأنسة // مريم عتاب … والأستاذ // محمد خالد )
الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي ألّف بين القلوب وجمع الأحباب ❤️💍

بكل عبارات المودة وبأحر التهاني و التبريكات تتقدم أسرة جريدة ( التايم المصرية ) إلى الأعلامية // ” داليا فوزى ”
بمناسبة خطوبة أبنتها الأنسة // ” مريم عتاب ” … على الأستاذ // ” محمد خالد ” .
نسئل الله لهم أن يجمعهم على الخير دائما وأبدا ؛ ويتم عليهم نعمته بحياة ملؤها الفرح والسعادة .
❤️ مريم 🌹و❤️ محمد 🌹

بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالمودة والخير والسعادة .

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