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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 81.6 %

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني
بنسبة نجاح 81.6 %

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 81.6 % كما اعتمد سيادته نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 78.88 % بحضور الاستاذة سماح ابراهيم وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والاستاذ/اسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الاعدادية
ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.
ومن جانبه اكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 111.750 الف طالب وطالبة

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