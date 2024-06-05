نساء ليبيا فى المركز الاول بالاجزاء الستة من موسوعة الشخصيات النسائية العربية
الرائدة
كتبت آية معتز صلاح الدين
تلقى المستشار الإعلامي د.معتز صلاح الدين رئيس شبكة إعلام المرأة العربية اليوم تقريرا من لجنة الإعلام بالشبكة برئاسة الإعلامية العراقية الأستاذة نهلة مولود تضمن التقرير كافة الأرقام الخاصة بالاجزاء الستة من موسوعة الشخصيات النسائية العربية الرائدة حيث صدر منها خمسة أجزاء منذ اكتوبر 2022 وحتى الآن بأرقام إيداع وترقيم دولى
وسيتم طبع الجزء السادس من الموسوعة خلال ثلاثة أسابيع باذن الله
ويغلق باب القبول بها بعد اربع ايام
وجاء فى تقرير لجنة الإعلام بالشبكة ما يلى :
منذ فتح باب تلقى طلبات المشاركة في الموسوعة بداية من 2 يوليو 2022
وحتى اليوم الخامس من يونيو 2024
بلغ عدد الطلبات التى وردت للشبكة لدخول الموسوعة 1621طلب انضمام من 20دولة عربية و11دولة أوروبية وامريكا وكندا
واضاف التقرير أن الشخصيات التى تم دخولها الاجزاء الستة من الموسوعة هى مما يلى :
65شخصية من ليبيا فى المركز الاول
39 شخصية من اليمن فى المركز الثانى
30 شخصية من العراق فى المركز الثالث
22شخصية من فلسطين فى المركز الرابع
15شخصية من مصر فى المركز الخامس
9 شخصيات من الأردن فى المركز السادس
4شخصيات من الجزائر
4شخصيات من الكويت
3شخصيات من الامارات
3شخصيات من تونس
3شخصيات من لبنان
3شخصيات من سوريا
شخصيتان من البحرين
شخصية من المملكة المغربية
شخصية من سلطنة عمان
14شخصية من نساء المهجر فى أوروبا وامريكا وكندا
أى أن مجموع من دخلن الموسوعة وفقا لقرار لجنة التحكيم 218 شخصية حتى الآن..
,الجدير بالذكر أنه لا تدخل اى شخصية الا بعد تصويت من لجنة التحكيم ورئيسها الأكاديمي البارز الدكتور أحمد الحموى من سوريا ومعه 14 شخصية عظيمة من 12دولة عربية من كافة التخصصات وايضا يعتمد القرار اللجنة القانونية بالشبكة…