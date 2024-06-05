سفير مصر في بلجراد يلتقي مع رئيس صربيا
كتبت//مرفت عبدالقادر احمد
التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في صربيا، يوم ٤ يونيو الجاري مع السيد/ ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وقد أكد الرئيس الصربي خلال اللقاء على اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها الثنائية مع مصر في كافة المجالات، لاسيما المجالين الاقتصادي والاستثماري، وذلك استنادًا إلى علاقات الصداقة التقليدية والتاريخية الوطيدة بينهما، مثمنًا المفاوضات الجارية حاليًا بين الجانبين حول عدد من اتفاقات التعاون الثنائي.