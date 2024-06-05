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بحضور خالد قمر ورضا شحاته وصبري رحيل واحمد جعفر وحسين حمدي ونور السيد.. وكيل الرياضة بالقليوبية يفتتح أكاديمية بجمجرة

بحضور خالد قمر ورضا شحاته وصبري رحيل واحمد جعفر وحسين حمدي ونور السيد.. وكيل الرياضة بالقليوبية يفتتح أكاديمية بجمجرة

مصطفى هنداوي

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية افتتاح اكاديمية “fourteen” لكرة القدم على ملاعب مركز شباب جمجرة الكبرى بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، الكابتن نور السيد لاعب الزمالك والجونه السابق، كابتن رضا شحاته مدرب الجونه ولاعب النادي الاهلي السابق ،كابتن احمد جعفر لاعب الزمالك السابق ، كابتن حسين حمدي لاعب المقاصه ، الكابتن خالد قمر لاعب الزمالك والانتاج الحربي السابق ، الكابتن صبري رحيل لاعب الزمالك السابق ، وبحضور الاستاذ صفوت دراز، رئيس مجلس اداره مركز شباب جمجرة

شهدت فعاليات حفل الافتتاح حضور كثيف من اللاعبين واولياء الامور وسط اجواء احتفاليه وعروض رياضيه بالاضافه عرض مهارات كره القدم واقامه مباراة استعراضية بين المشاركين والحضور .

وفي هذا الصدد اشار الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبيه الى الطفرة التى تشهدها الأندية ومراكز الشباب بجميع المحافظات ، وفقا لاستراتيجيه وزارة الشباب والرياضه ، وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بهدف نشر ثقافه الممارسه الرياضيه بين كافه الفئات العمريه واكتشاف المواهب والعمل على تنميتها وتطويرها.

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