بحضور خالد قمر ورضا شحاته وصبري رحيل واحمد جعفر وحسين حمدي ونور السيد.. وكيل الرياضة بالقليوبية يفتتح أكاديمية بجمجرة
مصطفى هنداوي
شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية افتتاح اكاديمية “fourteen” لكرة القدم على ملاعب مركز شباب جمجرة الكبرى بحضور كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، الكابتن نور السيد لاعب الزمالك والجونه السابق، كابتن رضا شحاته مدرب الجونه ولاعب النادي الاهلي السابق ،كابتن احمد جعفر لاعب الزمالك السابق ، كابتن حسين حمدي لاعب المقاصه ، الكابتن خالد قمر لاعب الزمالك والانتاج الحربي السابق ، الكابتن صبري رحيل لاعب الزمالك السابق ، وبحضور الاستاذ صفوت دراز، رئيس مجلس اداره مركز شباب جمجرة