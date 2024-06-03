بالصور تعرف على جناح هيئة الرعاية الصحية المشارك بمعرض صحة افريقيا Africa Health ExCon
كتبت//مرفت عبدالقادر احمد
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن مشاركتها بجناح بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة، تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة”.