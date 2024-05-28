معني الحب
بقلم د/صبرين محمد الحاوي/مصر
كلمة حب تدفي القلب
كلمة أمي ياروحي يادمي
دي معني الحب
بنده اسمك ليل ونهار وبقول
أمي بااستمرار حاسس
انك شريان قلبي
وأنك روحي ودمي ياأمي
وكل الحنان
حضنك بيدفيني بضمه
مهما تكون حواليا
لمه
مش برتاح غير في حضنك
مانا اصلي حبيبك ابنك
وانتي حبيبتي وست الكل ياللي صباحك ورد وفل
كلمة اصحي ياحبيب ماما
عمري ماهنساها ياسلام
فيها الورد وكل عبيره
وافطر
وعلي المدرسة طيران
والمدرسة كانت جب البيت
وفي امتحان صعب اتحطيت
في الشباك
واقفه بتدعيلي وجه عصفور
جنبي يغنيلي
وكأنه بشئ كان يوحيلي
عشان انتي كنتي
بتدعيلي
ولما نجحت في الامتحان
اخدتني علي الدكان
دكان اغلي
الحلويات
واللي بحبهم بالذات
قلتي خد كل اللي في نفسك
والباقي فرقه
لصحابك