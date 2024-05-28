منطقة السلام 1 والسلام 2 بالسويس في كارثة بسبب قطع المياة يوميا ولمدة طويلة

السكرتير العام ببنى سويف يناقش مستجدات موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية