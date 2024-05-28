السكرتير العام ببنى سويف يناقش مستجدات موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية
كتب احمدورشان
تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات ،للعمل على إزالتها
ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة”صوتك مسموع”ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجاري “في الفترة من 1 إلى 26 مايو2024، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 298 شكوى تم الرد على 280 منها وجار فحص المتبقي، كما تناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقى 35 شكوى والرد عليها بنسبة 100% “ضمن المبادرة “