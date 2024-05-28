السكرتير العام ببنى سويف يناقش مستجدات موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية

كتب احمدورشان

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات ،للعمل على إزالتها

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة”صوتك مسموع”ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجاري “في الفترة من 1 إلى 26 مايو2024، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 298 شكوى تم الرد على 280 منها وجار فحص المتبقي، كما تناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقى 35 شكوى والرد عليها بنسبة 100% “ضمن المبادرة “

وقد أشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ “د.محمد هاني غنيم ” بسرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، مؤكداً على ضرورة الرد على جميع الشكاوى في غضون الأسبوع الأخير من كل شهر وذلك بناءا على تعليمات مسئولي المنظومة بمجلس الوزراء.

حضر الاجتماع مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من إدارات الديوان العام: “الموارد البشرية، المتابعة والسكرتارية، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية،والتخطيط العمراني، وخدمة المستثمرين” ، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بمديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، الزراعة .. وغيرها