صنع في مصر .. فكرة مشروع تخرج بجامعة المنيا لدعم الصناعة المصرية
كتب : عبدالرحمن فوزي
عند سماع جملة “صنع في مصر” للوهلة الأولى تتردد في أذهاننا على الفور الصناعة المصرية المحلية ، ولكن بالنسبة لكلية الآداب جامعة المنيا فيعد صنع في مصر من أهم مشاريع تخرج قسم الإعلام فقد قام مجموعة من الطلاب المتميزين بعمل مشروع تخرج متميز يؤيد المقاطعة ويدعم الصناعة المصرية .
ومن جانبه قد تم طرح الفكرة في صورة تحقيق تلفزيوني خلال هذا التحقيق تم الارتكاز على عدة محاور لتوصيل الفكرة وتدعيمها أولى هذه المحاور هى “المقاطعة” فقد تم عرض موضوع مقاطعة المنتج اليهودي وكل المنتجات الداعمة للكيان المحتل ؛ وأيضًا عرض رأي الناس بها حيث أنها من أهم المؤثرات في الفترة الأخيرة التي جعلت الكثير يتجه إلى المنتج المصري.
وأيضًا قد سلط مشروع تخرج “صنع في مصر ” الضوء على الحالة الاقتصادية و مناقشة أوضاع العمالة وتأثيرها على الاستيراد والتصدير وأيضًا صور دعم الحكومة للصناعات في ظل هذه الأوضاع ، ومعرفة الصعوبات التي تواجه الصناعة المحلية والامتيازات المتاحة من الدولة من خلال عقد عدد من اللقاءات مع مدراء المصانع في صناعات مختلفة والحصول على عدد من التصريحات المهمة بهذا الخصوص .