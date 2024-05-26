صنع في مصر .. فكرة مشروع تخرج بجامعة المنيا لدعم الصناعة المصرية

كتب : عبدالرحمن فوزي

عند سماع جملة “صنع في مصر” للوهلة الأولى تتردد في أذهاننا على الفور الصناعة المصرية المحلية ، ولكن بالنسبة لكلية الآداب جامعة المنيا فيعد صنع في مصر من أهم مشاريع تخرج قسم الإعلام فقد قام مجموعة من الطلاب المتميزين بعمل مشروع تخرج متميز يؤيد المقاطعة ويدعم الصناعة المصرية .

ومن جانبه قد تم طرح الفكرة في صورة تحقيق تلفزيوني خلال هذا التحقيق تم الارتكاز على عدة محاور لتوصيل الفكرة وتدعيمها أولى هذه المحاور هى “المقاطعة” فقد تم عرض موضوع مقاطعة المنتج اليهودي وكل المنتجات الداعمة للكيان المحتل ؛ وأيضًا عرض رأي الناس بها حيث أنها من أهم المؤثرات في الفترة الأخيرة التي جعلت الكثير يتجه إلى المنتج المصري.

وأيضًا قد سلط مشروع تخرج “صنع في مصر ” الضوء على الحالة الاقتصادية و مناقشة أوضاع العمالة وتأثيرها على الاستيراد والتصدير وأيضًا صور دعم الحكومة للصناعات في ظل هذه الأوضاع ، ومعرفة الصعوبات التي تواجه الصناعة المحلية والامتيازات المتاحة من الدولة من خلال عقد عدد من اللقاءات مع مدراء المصانع في صناعات مختلفة والحصول على عدد من التصريحات المهمة بهذا الخصوص .

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم التصوير داخل كافة خطوط الإنتاج وجميع الآلات والمعدات الحديثة التي تستخدمها هذه المصانع بجانب لقاء حواري حصري مع السيد وزير الصناعة والتجارة والذي قام بالتواصل معه وبتحديد الموعد مع سيادته المخرج عبدالرحمن فوزي .

وأشار الطلاب القائمين علي المشروع، إلى أن هدفهم الرئيسي هو تعزيز الثقة في العلامات التجارية المصرية وقدرتها علي منافسة نظيراتها من المنتجات الأجنبية تحت شعار « بكل فخر صنع في مصر ، وفُك عقدة الخواجة » ، ودعم وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث يعكس مشروع التخرج “صنع في مصر” إرادة المصريين في تعزيز الصناعة المصرية وتسليط الضوء على المواهب والإبداعات المحلية، من خلال الترويج للمنتجات المحلية والتركيز على الجودة والإبداع.

ويقام المشروع تحت إشراف الدكتورة هبة الله محمد فتحي التي لها الفضل الكبير على طلابها ليصل مشروع تخرجهم لهذا القدر من الجمال وحصول المشروع علي المركز الأول تحقيق علي شعبة الإذاعة والتلفزيون، وأيضًا المشرف المساعد الدكتورة سهام فوزى ، ويتكون فريق العمل القائم على مشروع التخرج، من 15 طالب ، وهم ( الاء حسن محمود أبوزيد_ إسراء محمد شمردن _ آيه خليل إبراهيم سيد_ دعاء السيد محمد الجواد محمود _ دينا محمد راغب عبدالقادر_ رحاب احمد عدلى ذكى_ ريم عماد صفوت خلف _شروق خالد فتح توني _ شيماء خلف محمد عبدالستار _ عبير محمد عبدالحفيظ محمد – نجلاء مستور صالح – نعمة شعبان شريعي ديهوم _ نورهان عادل رضا عبدالغني _ هدي عصام محمد نجيب وأخيرًا ليدر المجموعة والعضو الأهم المخرج عبدالرحمن فوزي سيد محمد.