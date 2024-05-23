بالصور نجاح كبير لملتقي طيبة السنوي للتوظيف والتدريب الخامس عشر

كتبت آية معتز صلاح الدين

..تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة وحضور المستشار عادل عبد الباقى وزير التنمية الإدارية الأسبق – ضيف الملتقي حقق ملتقي طيبة السنوي للتوظيف والتدريب الخامس عشر نجاحاً كبيراً حيث أقيم على مدى يوم كامل أمس الأربعاء بمقر أكاديمية طيبة بالمعادى بمشاركة 32 شركة وحضور عدد كبير من طلاب وخريجي معاهد طيبة العليا..

وقد وفرت الشركات عدد كبير من فرص عمل حيث قام الطلاب و الخريجين بتقديم السيرة الذاتية وقد أبدت الشركات اهتماماً كبيراً بطلاب وخريجى أكاديمية طيبة حيث أكد عددكبير من ممثلى الشركات أن طلاب وخريجى طيبة لديهم تعليم عالى المستوى وخبرات عديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وكانت أكاديمية طيبة قد نظمت فى بداية اليوم ندوة حاشدة بحضور الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة والأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق نائب رئيس أكاديمية طيبة حيث استضافت الندوة ضيف الملتقى المستشار عادل عبد الباقى وزير التنمية الإدارية وشؤون مجلس الوزراء والبيئة الأسبق الذى تحدث إلى الطلاب والخريجين قائلاً : إذا اردت أن تنجح لابد أن تعلن أن أهم شيىء الدقة وهى أساس النجاح وعلى سبيل المثال عندما تكتب السيرة الذاتية لتقدمها إلى الشركات يجب أن تتسم بالأمانة والصدق دون فهلوة

واضاف أنه يعلم جيداً أن

أكاديمية طيبة تقوم بتخريج طلاب على أعلى مستوى وتمنحهم العديد من الخبرات لذلك عليكم عند التقدم لعمل

ان تكتبوا كل الخبرات

وتحدث عن أنه بعد تخرجه بثلاث سنوات حصل على وسام الجمهورية من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر حيث تخرج من كلية الحقوق وذهب للعمل فى قسم التشريع بمجلس الدولة وكانت القوانين تصدر من مجلس قيادة الثورة لعدم وجود برلمان ٱنذاك وقد

جاء له مشروع قانون عن المرافعات اعدته وزارة العدل فكتب عنه اربع ملاحظات وكان رئيسه وقتها المستشار أحمد بدوى وكان مستشار لرئاسة الجمهورية وقال لهم فى رئاسة الجمهورية عندنا شاب متميز اسمه عادل عبد الباقى واشتغلت بالفعل فى مكتب رئيس الجمهورية

واضاف المستشار عادل عبد الباقى أنه عقب انتقاله لرئاسة الجمهورية تم اختياره

سكرتير فنى لإعداد مشروع دستور 1956 وبالفعل قام بعمله بكل دقة فى هذا الشأن وتابع قائلاً: فوجئت

وانا عمرى وقتها 26 عاماً بقيام الرئيس جمال عبد الناصر بمنحى وسام الجمهورية الخامسة تقديراً لما قمت به من جهد فى إعداد الدستور ولاحقاً حصلت على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى والحمد لله خلال عملى الوزارى توليت فى توقيتات مختلفة مناصب وزير التنمية الإدارية ووزير البيئة ووزير شؤون مجلس الوزراء وقد نجحت فى عملى بالاتقان والدقة والأمانة و انصحكم بذلك

وتحدث الأستاذ الدكتور صديق عفيفى حيث قدم الشكر الى المستشار عادل عبد الباقى وأشار إلى أهمية ما ذكره حول الصدق والأمانة فى إعداد السيرة الذاتية حيث لابد من كتابتها بمنتهى الدقة ولو كذبت سوف تنكشف وبعدها سوف توصف انك غير امين.

وتحدثت بعدها الأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق نائب رئيس أكاديمية طيبة التى بدأت كلمتها قائلة :

سعيدة جداً اننى مع ابنائى الطلاب وأؤكد لكم أن اليوم

يوم مهم لكم مع 32شركة جئنا بهم من أجل دخولكم سوق العمل ومعرفة المطلوب منكم من مهارات شخصية قبل التخرج ونصحت الطلاب والخريجين

بضرورة الدقة واكتساب الخبرات والمهارات

تم عقب تم عرض عدد من مشروعات التخرج

وقام الاستاذ الدكتور صديق عفيفى بتكريم المستشار عادل عبد الباقى بدرع أكاديمية طيبة.

وتواجدت خلال فعاليات الملتقى الأستاذة ايمان فتحى مديرة إدارة الخريجين التى جاءت بالشركات التى تواجدت فى الملتقى وعددها 32 شركة واستمر الملتقى حتى نهاية اليوم حيث التقى الطلاب وايضاً الخريجين مع ممثلى الشركات طوال اليوم وقدم عدد كبير منهم سيرتهم الذاتية ودارت حوارات موسعة وإيجابية مع مسؤولى الشركات كما تم التعرف على احتياجات سوق العمل فى الفترة الحالية ومستقبلاً.