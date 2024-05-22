استغاثة الي معالي وزير الداخلية من بلطجة تجار المخدرات بقرية ابو الغيط مركز القناطر الخيرية 

استغاثه الي السيد وزير الداخليه من البلطجه

شهدت منطقه أبو الغيط محافظه القليوبيه مركز القناطر الخيريه وبالتحديد عزبة الاربعين واقعة كادت أن تودي بحياة الطفل مصطفي محمد عجيب 16 سنه وهو الآن بمستشفي بنها الجامعي بالرعايه المركزه حيث اصيب بجرح قطعي نافذ علي الجهه اليسري من الرئه وتجمع دموي علي الرئه ومرفق تقرير طبي من مستشفي بنها الجامعي

حيث قام مجموعة من البلطجيه وتجار المخدرات بضرب الطفل مصطفي وذلك بقصد افتعال مشكله مع عائلته للسطو علي قطعة أرض كانت مملوكة لوالد الطفل المصاب وقام ببيعها لعائله اخري

وقامو بترهيب العائله بالكامل وتهديدهم بالسلاح الناري والسلاح الأبيض وعلي الفور توجه والد الطفل المصاب الي مركز شرطة القناطر الخيرية وقام بتحرير محضر بذلك وفي غياب تام لرجال الأمن وعدم الاهتمام بذلك القضيه حيث تعتبر شروع في قتل وقامو بالاعتماد علي بعض المخبرين السريين دون جدوه وعلي رغم من معرفتهم لمكان الجاني

رساله الي السيد وزير الداخليه

رساله الي السيد مدير أمن القليوبيه

رساله الي السيد مدير مباحث القليوبيه