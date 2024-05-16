الكوافير أصله مصرى
كتب دكتور / ياسر أيوب ثابت
هل تعلم أن القدماء المصريين هم أول من مارسوا مهنة الكوافير والتجميل فى التاريخ.
المصريين القدماء سبقوا وأبهروا العالم وذلك بنجاحهم فى إرتداء الباروكة ومعرفة مكواة الشعر و إخفاء الشيب بصبغة بالحنة ومنع تساقط الشعر وإطالته والمرايا و الإمشاط وحتى دبابيس الشعر وإبتكار تسريحات شعر وضفائر أجمل من الموجودة حاليا.
ولم يكن مدهشاً أن إهتمت هذه الحضارة بالمرأة وبجمالها ودلت الرسوم المحفورة على جدران الآثار المصرية والمقابر والمنقوشة على البرديات عن مدى تطور أدوات الزينة للمرأة المصرية القديمة.
ولقد فطنت المرأة المصرية منذ آلاف السنين إلى مواهبها الدفينة وتفوقت فى إستخدام أدوات الزينة والتجميل لتظهرها فى أفضل صورة وعرفت أسرار الجمال التى تتلخص عند المرأة المصرية في ثلاث جمل بسيطة وهى: – البشرة النضرة الصافية والعيون الجميلة الساحرة والشعر النظيف المهذب.