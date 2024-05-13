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حماة الوطن بالإسكندرية يكرم القيادات العمالية احتفالا بعيد العمال
حماة الوطن بالإسكندرية يكرم القيادات العمالية احتفالا بعيد العمال
كتب : وائل عباس
أقام حزب حُماة الوطن بالإسكندرية احتفالية بمناسبة عيد العمال بمركز الابتكار والتعليم الشبابي التابع لمديرية الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية اللواء // طارق بركات . رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات الأستاذ // محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، تقديرا لدور العمال في البناء والتنمية.
شهدت الاحتفالية حضور الأستاذ محمود عسكر الأمين العام المساعد، وأمين أمانة التنظيم، والأمانات المنظمة للاحتفالية وهم الأستاذ فتحي عبد اللطيف أمين أمانة العمال، واللواء ممدوح النمر أمين أمانة الشؤون السياسية، والأستاذة رانيا الشيمي أمين أمانة المرأة.
بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وعرض فيديو توثيقي لسرد تاريخ التاريخ العمالي ودورهم في النهضة الحضارية المصرية، ودعم الدولة للعمال في ظل الفترات المختلفة لتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
واختتمت الاحتفالية بتكريم القيادات العمالية بالمحافظة الذين تعرضوا لإصابات عمل خلال عملهم تقديرا على دورهم في التنمية الصناعية بمختلف الشركات الخدمية والإنتاجية، سواء من شركات القطاع العام والأعمال والخاص.
وأعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لحزب حُماة الوطن على التكريم، مؤكدين على استمرارهم في بذل قصارى جهودهم من أجل رفعة الوطن وتحقيق التقدم والازدهار.