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حماة الوطن بالإسكندرية يكرم القيادات العمالية احتفالا بعيد العمال

حماة الوطن بالإسكندرية يكرم القيادات العمالية احتفالا بعيد العمال

كتب : وائل عباس

أقام حزب حُماة الوطن بالإسكندرية احتفالية بمناسبة عيد العمال بمركز الابتكار والتعليم الشبابي التابع لمديرية الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية اللواء // طارق بركات . رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات الأستاذ // محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، تقديرا لدور العمال في البناء والتنمية.

شهدت الاحتفالية حضور الأستاذ محمود عسكر الأمين العام المساعد، وأمين أمانة التنظيم، والأمانات المنظمة للاحتفالية وهم الأستاذ فتحي عبد اللطيف أمين أمانة العمال، واللواء ممدوح النمر أمين أمانة الشؤون السياسية، والأستاذة رانيا الشيمي أمين أمانة المرأة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وعرض فيديو توثيقي لسرد تاريخ التاريخ العمالي ودورهم في النهضة الحضارية المصرية، ودعم الدولة للعمال في ظل الفترات المختلفة لتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

واختتمت الاحتفالية بتكريم القيادات العمالية بالمحافظة الذين تعرضوا لإصابات عمل خلال عملهم تقديرا على دورهم في التنمية الصناعية بمختلف الشركات الخدمية والإنتاجية، سواء من شركات القطاع العام والأعمال والخاص.

وأعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لحزب حُماة الوطن على التكريم، مؤكدين على استمرارهم في بذل قصارى جهودهم من أجل رفعة الوطن وتحقيق التقدم والازدهار.

وحظيت الاحتفالية التي قدمها الدكتور إبراهيم عبدالله المستشار الإعلامى، بمشاركة كثيفة للقيادات العمالية والتنفيذية بالمجتمع السكندري، منهم الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء مهندس حافظ حسن مساعد التجارة الأسبق، والأستاذ ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق، واللواء هاشم أبو الفضل رئيس حي وسط الأسبق.
كما شارك في الاحتفالية لفيف من قيادات الحزب منهم اللواء محسن عليوة مساعد رئيس الحزب، واللواء دكتور عفيفي كامل الأمين العام المساعد، والقبطان محمد السيد رزق الأمين العام المساعد، واللواء إبراهيم مبارك أمين أمانة المجالس النيابية والمحلية، والدكتورة سحر الشريف أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والدكتورة إيمان حافظ أمين أمانة المراسم، والعميد دكتور أحمد حسن أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ ياسر أبو الدهب أمين أمانة باب شرق .

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