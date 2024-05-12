بالصور مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية ..لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب بدولة ليبيا
متابعه/بركات الضمراني
وقع مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية برتوكول تعاون حيث وقع الجانبين برئاسة الوزير عبد الله الشارف أرحومة “وزير العمل والتأهيل الليبي” والمهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر وسواعد الخليج، بروتوكول تعاون مشترك بهدف تدريب وتأهيل الشباب المصري والليبي ، وتشغيل خطوط الإنتاج في دولة ليبيا.
ووقع من مجمع عمال مصر ، المستشار الدكتور أيمن عبد الغني نائب رئيس هيثة قضايا الدولة، والمستشار القانوني لمجمع عمال مصر، ومن الجانب الليبي المهندس وائل بكار رئيس الهيئة العامة للتشغيل.
شهد الحفل حضور عددا من القيادات بدولة ليبيا الشقيقة، وقيادات وكوادر مجمع عمال مصر.