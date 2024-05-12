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بالصور مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية ..لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب بدولة ليبيا

بالصور مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية ..لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب بدولة ليبيا

متابعه/بركات الضمراني

وقع مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية برتوكول تعاون حيث وقع الجانبين برئاسة الوزير عبد الله الشارف أرحومة “وزير العمل والتأهيل الليبي” والمهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر وسواعد الخليج، بروتوكول تعاون مشترك بهدف تدريب وتأهيل الشباب المصري والليبي ، وتشغيل خطوط الإنتاج في دولة ليبيا.

ووقع من مجمع عمال مصر ، المستشار الدكتور أيمن عبد الغني نائب رئيس هيثة قضايا الدولة، والمستشار القانوني لمجمع عمال مصر، ومن الجانب الليبي المهندس وائل بكار رئيس الهيئة العامة للتشغيل.
شهد الحفل حضور عددا من القيادات بدولة ليبيا الشقيقة، وقيادات وكوادر مجمع عمال مصر.

من جانبه أعرب الوزير عبد الله الشارف أرحومة وزير العمل بدولة ليبيا، عن سعادته الكبيرة بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجمع عمال مصر “الصناعي – الخدمي – التعليمي – الزراعي” صاحب التجربة الكبيرة بسوق العمل الصناعي المصري، والخبرات الممتدة لأكثر من 15 عام.

وأكد الوزير أنه شاهد خلال زيارتين متتاليتين للمجمع ، وجد الرؤية المستقبلة ، والفكر المتجدد ، والإصرار علي النجاح ، وبيئة عمل مناسبة يقودها المهندس الشاب هيثم حسين، والذي يعتره واحداً من البنائيين في الوطن العربي، خاصة أنه يمتلك كاريزما خاصة في إدارة فرق العمل وهو ما لم يشاهده في أى مكان أخر.

وأضاف : “سنستفيد كثيراً بعد إبرام هذا البروتوكول، من الخبرات الكبيرة المتراكمة الموجودة بمجمع عمال مصر في مجالات إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والمصانع، والكوادر البشرية المدربة في كافة التخصصات المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل في ليبيا ومصر ، وهو ما شجعنا لنقل تجربة مجمع عمال مصر للأراض الليبية”.

كما عبر المهندس هيثم حسين عن سعادته الكبيرة بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل الليبية ، مثمنًا زيارة الوزير الليبي لمجمع عمال مصر،والتي تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا ، ودور مجمع عمال مصر في إعادة إعمار ليبيا خلال الفترة القادمة، فضلاً عن تنفيذ مشروع مدينة عمر المختار المتكاملة في مدينة بني غازي بليبيا والتي تستهدف توفير مليون فرصة عمل للشباب المصري والليبي وهو ما سينعكس علي الإقتصاد في البلدين الشقيقتين.

وأشاد “رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر” بجدية وزير العمل الليبي “عبد الله الشارف أرحومه” وإصراره علي توقيع بروتوكول التعاون مع المجمع رغم التحديات التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة، وإيماناً منه بالدور الهام الذي يلعبه مجمع عمال مصر في تأهيل وتدريب وتشغيل الشباب في مصر وليبيا.

ووعد المهندس هيثم حسين، بتفعيل بنود البروتوكول حتي يتم الإستفادة منه ، وتبادل الخبرات ، والتنسيق الكامل في كل المشروعات المستقبلية بين مصر وليبيا.

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