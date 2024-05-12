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اجتماع رؤساء تحالف الأحزاب السياسية بمقر الأحرار الاشتراكيين بالقبة

اجتماع رؤساء تحالف الأحزاب السياسية بمقر الأحرار الاشتراكيين بالقبة

اجتمع رؤساء تحالف الأحزاب السياسية بمقر حزب الأحرار الاشتراكيين بكوبري القبة بقيادة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ طارق درويش رئيس الحزب، وتحت إشراف المستشارة دعاء طلبة أمين عام المرأة بالحزب وبحضور عدد من رؤساء الأحزاب السياسية العريقة وأمينات المرأة علي مستوى الجمهورية لدعم المرأة ومشاركتها في المجالس النيابية والمحلية، والوقوف بجانب الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتأييد القرارات السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من اجل الحفاظ على الدولة الفلسطينية والوصول إلى حل الدولتين ووقف الاعتداء الاسرائيلى الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والعمل على تيسير عمليات دخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلي الشعب الشقيق.

 

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