بالصور تفاصيل إحتفال أكاديمية طيبة باليوبيل الفضى
كتبت آية معتز صلاح الدين
-تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة أقامت الأكاديمية علي مدار يوم الاثنين 29 أبريل 2024 احتفالاً باليوبيل الفضي لأكاديمية طيبة.
بدأ اليوم بطابور عرض طاف أرجاء الأكاديمية بمشاركة اتحاد الطلاب ولجان الأنشطة و الأسر الطلابية حيث كان في إستقبالهم الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة والأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة
والأستاذة الدكتورة أمل عفيفي عميدة معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات
والأستاذ الدكتور أحمد صديق مساعد رئيس أكاديمية طيبة والأستاذة الدكتورة مني نصر عميدة معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية والأستاذة صفاء القاضي الأمين العام لمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالجيزة والأستاذ شريف حمدان الأمين العام لأكاديمية طيبة بالمعادى وعدد من أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية طيبة ..
وعقب ذلك أقيم في مدرج الرازي بأكاديمية طيبة لقاء حضره الأستاذ الدكتور صديق عفيفي وقد ضمت المنصة سيادته والأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق والأستاذة الدكتورة أمل عفيفي والأستاذة الدكتورة مني نصر والأستاذة صفاء القاضي والأستاذة مارجيت عازر مديرة الشئون القانونية بأكاديمية طيبة وخلال اللقاء ألقي الأستاذ الدكتور صديق عفيفي كلمة أمام الحاضرين من أبناءه الطلاب حيث احتشدوا في مدرج الرازي
..تحدث الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة ادارة أكاديمية طيبة فى كلمته عن نشأة أكاديمية طيبة حيث بدأت عام 1995 بإنشاء معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات فى شبرامنت بالجيزة ثم قام بإنشاء أكاديمية طيبة بالمعادي عام 1999
ونوه الي أن من شاركوا في بدايات الأكاديمية وتأسيسها هم الأستاذة صفاء القاضي والأستاذة الدكتورة أمل عفيفي والأستاذة الدكتور أمين الضرغامى رحمه الله والاستاذ الدكتور حاتم البلك وتطرق الاستاذ الدكتور صديق عفيفى أيضاً الصعوبات التي واجهته من وزارة التعليم العالى آنذاك لأنه كان أول من يؤسس صرح تعليمي جامعي مرتبط بالتكنولوجيا واضاف :لقد قمنا بتدريب موظفي الوزارات بناء علي طلب الوزارة حيث أن هذا النوع من التعليم التكنولوجي ونظام الساعات المعتمدة كان جديدا فى مصر
وأضاف الأستاذ الدكتور صديق عفيفي قائلاً “الحمد لله حققنا حلمنا بأن تكون هناك مؤسسة متطورة تقدم خدماتها للمصريين ، لأن المصريين القدماء هم من علموا العالم كله لذلك أطلقنا علي الأكاديمية اسم طيبة وهي أقدم عاصمة في التاريخ لأننا دولة عريقة وعظيمة”.