عاجلمنوعات

بالصور تفاصيل إحتفال أكاديمية طيبة باليوبيل الفضى

بالصور تفاصيل إحتفال أكاديمية طيبة باليوبيل الفضى

كتبت آية معتز صلاح الدين

-تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة أقامت الأكاديمية علي مدار يوم الاثنين 29 أبريل 2024 احتفالاً باليوبيل الفضي لأكاديمية طيبة.
بدأ اليوم بطابور عرض طاف أرجاء الأكاديمية بمشاركة اتحاد الطلاب ولجان الأنشطة و الأسر الطلابية حيث كان في إستقبالهم الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة والأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة
والأستاذة الدكتورة أمل عفيفي عميدة معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات
والأستاذ الدكتور أحمد صديق مساعد رئيس أكاديمية طيبة والأستاذة الدكتورة مني نصر عميدة معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية والأستاذة صفاء القاضي الأمين العام لمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالجيزة والأستاذ شريف حمدان الأمين العام لأكاديمية طيبة بالمعادى وعدد من أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية طيبة ..

وعقب ذلك أقيم في مدرج الرازي بأكاديمية طيبة لقاء حضره الأستاذ الدكتور صديق عفيفي وقد ضمت المنصة سيادته والأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق والأستاذة الدكتورة أمل عفيفي والأستاذة الدكتورة مني نصر والأستاذة صفاء القاضي والأستاذة مارجيت عازر مديرة الشئون القانونية بأكاديمية طيبة وخلال اللقاء ألقي الأستاذ الدكتور صديق عفيفي كلمة أمام الحاضرين من أبناءه الطلاب حيث احتشدوا في مدرج الرازي

..تحدث الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة ادارة أكاديمية طيبة فى كلمته عن نشأة أكاديمية طيبة حيث بدأت عام 1995 بإنشاء معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات فى شبرامنت بالجيزة ثم قام بإنشاء أكاديمية طيبة بالمعادي عام 1999
ونوه الي أن من شاركوا في بدايات الأكاديمية وتأسيسها هم الأستاذة صفاء القاضي والأستاذة الدكتورة أمل عفيفي والأستاذة الدكتور أمين الضرغامى رحمه الله والاستاذ الدكتور حاتم البلك وتطرق الاستاذ الدكتور صديق عفيفى أيضاً الصعوبات التي واجهته من وزارة التعليم العالى آنذاك لأنه كان أول من يؤسس صرح تعليمي جامعي مرتبط بالتكنولوجيا واضاف :لقد قمنا بتدريب موظفي الوزارات بناء علي طلب الوزارة حيث أن هذا النوع من التعليم التكنولوجي ونظام الساعات المعتمدة كان جديدا فى مصر
وأضاف الأستاذ الدكتور صديق عفيفي قائلاً “الحمد لله حققنا حلمنا بأن تكون هناك مؤسسة متطورة تقدم خدماتها للمصريين ، لأن المصريين القدماء هم من علموا العالم كله لذلك أطلقنا علي الأكاديمية اسم طيبة وهي أقدم عاصمة في التاريخ لأننا دولة عريقة وعظيمة”.

وأكد الأستاذ الدكتور صديق عفيفي ان أكاديمية طيبة حققت نجاحاً بحمد الله رغم أن هناك من توقعوا الفشل ، قد وفُقنا الله وقد حققنا النجاح في معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات وقررنا أن نواصل هذا النجاح بإنشاء أكاديمية طيبة في المعادي وعندما جئنا هنا كان المكان أرض صحراء جرداء احتاجت منا جهداً كبيراً حتي أصبحت كما ترونها حاليا وقد ساعدنا في ذلك الأستاذة الدكتورة أمل عفيفي والأستاذة الدكتورة سوسن مرسي التي تولت منصب نائب رئيس أكاديمية طيبة والآن عندما اسسنا قبل سنوات جامعة ميريت تم اسناد رئاسة الجامعة للدكتورة سوسن مرسى
وأكد أن الاستاذ حاتم البلك من الشخصيات التي وقفت معنا وأيضاً الراحل امين الضرغامى استاذ بجامعة حلوان رحمه الله ..وحالياً معنا من جامعة حلوان الأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق نائب رئيس أكاديمية طيبة.

واشار الأستاذ الدكتور صديق عفيفي أن خريجي أكاديمية طيبة الآن نلتقي بهم لقاءات دورية ووجدناهم بحمد الله في مراكز مرموقة حيث نبني شخصية الطالب من خلال تعليم متميز وأنشطة طلابية و نعود الطالب علي التفكير
وأنه لا يوجد مستحيل وانت كطالب إذا خططت جيداً ونفذت بدقة سوف ينصرك الله تعالي ، لأن الدم الذي في عروقك هو دم أجدادك الفراعنة الذين علموا العالم الفلك والفيزياء وكل شئ وأشار أنه أسس منذ سنوات طويلة مؤسسة يارو للحضارة المصرية وأنه حالياً في أكاديمية طيبة تم تأسيس جمعية أصدقاء المناخ بالتعاون مع د.محمود برعي ، وأشار أن ان هناك دراسة لجامعة هارفارد أكدت أن جينات المصريين موجودة في 84 % من الشعب الأمريكي وهذا يؤكد أن المصريين القدماء نقلوا علمهم وثقافتهم للعالم من خلال السفر الي اوروبا القديمة وغيرها.

وبعد ذلك بدأ الأستاذ الدكتور صديق عفيفي والأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق والأستاذة الدكتورة أمل عفيفي في تكريم طلاب أكاديمية طيبة (بالمعادي والجيزة) الفائزين في مسابقات وزارة التعليم العالي حيث تسلموا شهادات تقدير وجوائز مالية …والمكرمون هم :عمرو أسامة فهمى من طيبة المعادى الاول تجديف ولاعب دولى ..وكمال نور الدين من طيبة المعادى اول رفع اثقال ولاعب دولى ..رحمة عبد الرحيم من طيبة المعادى اول رفع اثقال ..محمد محمود فخر الدين اول بلياردو ..عبد السميع محمد عبد السميع من طيبة الجيزة اول ملاكمة ..محمود على من طيبة الجيزة اول بحث علمى ..أحمد عطية جمعة من طيبة الجيزة اول بحث علمى..رامى محمد ربيع من طيبة المعادى ثانى مصارعة ولاعب دولى ..سيف الدين عادل محمد ثانى تجديف ولاعب دولى ..رانيا احمد محمد ثانى دراجات ..سيف الدين حسن سليمان مركز ثانى انشاد دينى…الطالب المثالى محمد امين فاروق مركز ثانى …..محمد أحمد فهمى مركز ثانى غناء فردى …محمود ياسر ابراهيم من طيبة الجيزة مركز ثانى كمال اجسام ..محمد السيد حسين مركز ثانى فى الشعر ..محمد رائد عطية من طيبة المعادى مركز ثانى كمال اجسام..احمد اسماعيل عامر مركز ثانى تنس طاولة ..ايناس يعقوب اسحاق مركز ثالث تنس طاولة ..عبد الرحمن عبد الله من طيبة المعادى مركز ثالث ملاكمة ..يوسف احمد محمد من طيبة الجيزة مركز ثالث كمال اجسام ..
وعقب ذلك بدأ تكريم الفائزين فى بعض المسابقات الداخلية بأكاديمية طيبة حيث تسلم الفائزون فى الدورة الرمضانية للكرة الخماسية كؤوس المراكز الثلاث الأولى ..وقد تسلم الطالب عبد الرحمن عرفة من فريق الداخلية كأس المركز الاول وتسلم الطالب عبد الله شاهين من فريق العتاولة كأس المركز الثاني كما تسلم الطالب مصطفى محمد ابراهيم كأس المركز الثالث من فريق الأهلى السعودى
وعقب ذلك تم التقاط الصور التذكارية للطلاب المكرمين مع ممثلى وزارة التعليم العالي
وانتقل بعد ذلك الاستاذ الدكتور صديق عفيفى لتفقد أجنحة الرعاة حيث تفقد جناح مستشفى بهية الذى كان يعرض منتجات يدوية وقام بشراء بعض المنتجات مؤكدا أنه على الجميع أن يدعموا مستشفى بهية ورسالتها السامية
كما تفقد الاستاذ الدكتور صديق عفيفى جناح بنك مصر وجناح هيئة تنشيط السياحة
كما حرص طلاب أكاديمية طيبة على حضور الندوة التى أقامها بنك مصر عن الشمول المالى ودار نقاش مع الطلاب والطالبات وقام بنك مصر بتوزيع هدايا مجانية للطلاب والطالبات
كما عقدت هيئة تنشيط السياحة ندوة للطلاب حول خطط تنشيط السياحة المصرية وأكد الدكتور وائل احمد شاهين من هيئة تنشيط السياحة إن الهيئة تعمل على عدة أسواق جديدة واضاف أن مصر لديها منتج سياحى متميز من شواطىء خلابة وقرب من أوروبا وٱسيا وٱثار عظيمة ولكن المشكلة هى ثقافة التعامل مع السياح لذلك تقوم الهيئة بعمل خطط توعية
وفى نهاية الندوة قام بتوجيه اسئلة إلى الطلاب والطالبات الحاضرين حول بعض المعلومات التى تضمنتها الندوة وقام الدكتور وائل احمد ومرافقيه بتوزيع هدايا على الطلاب والطالبات الذين أجابوا على الاسئلة.
وعقب ذلك عقد ندوة عن المناخ تحدث فيها الدكتور محمود برعي رئيس منتدي الحوار الوطني لأصدقاء المناخ عن نشأة المنتدي ومشاركته في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كما تحدث عن الطقس والمناخ والفارق بينهما حيث أن الطقس هو في اللحظة الحالية وقابل للتغيير أما المناخ فهو علي المدي البعيد لكن حالياً هناك خلل في المنظومة البيئية حيث أن تغير المناخ أحدث خللاً في النظام البيئي.
وهذا بسبب إستخدام الوقود الاحفوري في المصانع..ودار حوار مع الطلاب والطالبات
واختتم الإحتفال بهذه الندوة علي أن يكون هناك احتفالاً آخر اليوم الثلاثاء يقام في دار ضيافة ضباط الشرطة بمدينة نصر.

Post Views: 89
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of فريق جراحة قلب ينقذ 4 حالات حرجة في يوم واحد باستخدام تقنية “القلب النابض”

فريق جراحة قلب ينقذ 4 حالات حرجة في يوم واحد باستخدام تقنية “القلب النابض”

منذ 21 ساعة
Photo of عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين

عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين

منذ 21 ساعة
Photo of عمدة قومسيون شرق – مطوبس، رجل البر والخير يساهم بتجهيز وحدة أسنان كاملة لمستشفى حميات مطوبس

عمدة قومسيون شرق – مطوبس، رجل البر والخير يساهم بتجهيز وحدة أسنان كاملة لمستشفى حميات مطوبس

منذ 21 ساعة
Photo of ننشر لكم بيان يوضح أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ننشر لكم بيان يوضح أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منذ 21 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!