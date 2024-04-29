مشتهر بطلا لدورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالقليوبية
مصطفى هنداوي
استطاع فريق مركز شباب مشتهر من الفوز بدورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فى خماسي كرة القدم بعد الفوز على مركز شباب المنايل فى المباراة الختامية بنتيحة 5 -1 ضمن فعاليات الدوري الذى ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وفرع الاتحاد بالقليوبيه ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، الدكتور محمد السادات ، الدكتور عمر وكوك ، أسامة صقر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، ياسر قاسم رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية وعامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية .
أقيمت فعاليات الحفل الختامى بمركز شباب المنشية ببنها بحضور عدد كبير من جماهير الفريقين ، وتضمنت الفعاليات فقرات فنية واستعراضية لفريق مركز الفنون التابع لإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، واختتم اللقاء بتوزيع الجوائز ، وحصل فريق مشتهر الفائز بالمركز الأول فى خماسي كرة القدم على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 4000جنيها ، المركز الثانى لفريق المنايل وجائزة مالية قدرها 2000جنيها ، بينما حصل الفائزين فى تنس الطاولة والطاولة على كأس المركز الاول وجوائز عينية.