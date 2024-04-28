تجارة الأعضاء البشرية والجرائم الإلكترونية
بقلم : اسلمان فولى
الجانب الأخلاقي والوازع الدينى فى حياة المصريين تأثر كثيراً فأصبحت الماديات هى المتحكم الرئيسى الآن فى كل أمور حياتنا اليومية والتباهى بالثروات والهيافة عنوان ، و كذلك الإهمال فى التنشئة المجتمعية والتعليمية والدينية أصبح واقعاً لأن الجميع يريد أن يكون يغنى متعلم وليس مثقفا أو منتجا؛
ولذلك أصبحنا معرضين لأمور إجرامية كثيرة ومتنوعه ومتطورة ، ولايكاد يمر يوم فى مصر إلا وأن تسمع عن حوادث إجرامية خطيرة تمس المجتمع وتهدد سلامته ، وآخر تلك الحوادث حادثة الكويت مصر فى تجارة الأعضاء لطالب مصرى يعمل والده فى الكويت ويقيموا فيها استغل فقر الناس وعوزهم وقام بتجنيد مصريين وآخرهم مصرى قاتل من منطقة شبرا بالقاهرة وهى منطقة شعبية مليئة بالسكان والفقراء ، وقام بالاتفاق معه عن بعد على اصطيادالاطفال وقتلهم وتقطيع أجسادهم تمهيداً لبيعها مقابل خمسة ملايين جنيهاً عن كل جثة ، وتم إكتشاف الجريمة عن طريق الأمن المصرى ، وتم القبض على القتلة بعد أن تم ترحيلهم من الكويت وقد اعترفوا بارتكاب الجريمة وجرائم آخرى مشابهة وما خفى كان أعظم؛