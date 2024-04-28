انتهاء البروفات الأخيرة لإحتفالين كبيرين غدا وبعد غد باليوبيل الفضى لأكاديمية طيبة
كتبت آية معتز صلاح الدين
..تحت رعاية الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة وفى إطار الاحتفالات باليوبيل الفضى لأكاديمية طيبة انتهت البروفات النهائية لإحتفالين كبيرين باليوبيل الفضى لأكاديمية طيبة غدا الاثنين بمقر أكاديمية طيبة بالمعادى وبعد غد الثلاثاء وسيكون تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وسيقام فى دار ضيافة ضباط الشرطة بمدينة نصر…
وفى إطار الإستعدادات النهائية أجرى طلاب أكاديمية طيبة بروفة أخيرة لطابور العرض الذى سيشارك فيه أكثر من12من اللجان والأسر الطلابية وتمت البروفة الأخيرة بحضور الأستاذ محمد شوقي مدير رعاية الشباب بأكاديمية طيبة
كما قام المايسترو د. مصطفى احمد مايسترو أكاديمية طيبة بإجراء البروفة الأخيرة للحفل الموسيقى الذى سيقدمه كورال طيبة فى ختام إحتفال بعد غد الثلاثاء
وفى سياق متصل انتهت إدارة رعاية الشباب من التجهيز لمعرض الأنشطة الطلابية الذى سيقام غدا الإثنين لطلاب وطالبات اكاديميه طيبة والذى سوف يقام بحضور لجنة من وزارة التعليم العالي وصرح الأستاذ عماد الفولى اخصائي الفن التشكيلي بإدارة رعاية الشباب أن المعرض هذا العام يتميز بأعمال تشكيلية رائعه وكالعادة مثل كل عام نتوقع حصول طلاب وطالبات طيبة على مراكز متقدمة فى مسابقة وزارة التعليم العالي