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هياج جماهير الاهلى ومقاطعة شركات الرعايه

هياج جماهير الاهلى ومقاطعة شركات الرعايه

بقلم
ممدوح عكاشة

فى الآونة الأخيرة بعد الهجوم والابادة الكامله للفلسطينيين وأحياء بكاملها من منشآت حكوميه ومساجد ومنازل وشباب وأطفال دعى النشطاء السياسيين إلى مقاطعة المنتجات اليهودية التى تتواجد داخل مصر.

بالرغم من استغلال أصحاب المنتجات المصرية هذه المقاطعه وقام المنتج المصرى والعلم عند الله اذا كان الإنتاج مصرى أم يهودي متستر بغطاء المصريه قام برفع سعر منتجه عشرة اضعاف استغلالا لموقف المصريين من مقاطعة المنتج اليهودى .

ومن المنتجات التى قاطعها المصريين منتجات شركة كوكاكولا وشاى ليبتون وعند ظهور أحد متحدثى النادى الأهلى عن شركات الرعايه التى تدعم النادى فى مسيرته.

وكانت أزمة شعار النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، وقع النادي الأهلي تحت حملة من الانتقادات من قبل جماهير القلعة الحمراء، وذلك بسبب ظهور شعار النادي علي إحدي عبوات المشروبات الغازية المعروفة، والتي تعد من ضمن المنتجات التابعة لحملة المقاطعة للتضامن مع أهالي فلسطين في الحرب.

وشن جماهير النادي الأهلي، حملة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تطالب فيها فسخ تعاقد النادي مع شركة “كوكاكولا” للمشروبات الغازية، عقب ظهور شعار النادي علي عبوة المشروب الغازي ضمن احدي الحملات الاعلانية.

شركات الرعايه هذه كان التعاقد معها قبل الدعوات المتتاليه للمقاطعه، وهذا يعنى أن فسخ التعاقد مع هذه الشركات فى الوقت الحالى سيكلف النادى ملايين الدولارات كشرط جزائى لفسخ العقد وهذا معناه أيضا ان مبلغ الشرط الجزائى سيوفر الدعم لليهود.

لذا من الأفضل الاستمرار فى المقاطعه من الشعب وأيضا استمرار حق الرعايه بلا شراء لمنتجات هذه الشركات، وهذا الهجوم الممنهج ماهو الا تعطيل لمسيرة النادى الناجحة وخاصة أن هناك مباراة مهمه غدا الجمعه مع فريق مازيمبى الكونغولى.

مع العلم أن النادى الأهلى دائما وابدا فى دعم الفلسطينيين وداعما قويا للقضية الفلسطينية ولديه أحد اللاعبين يحمل الجنسية الفلسطينيه فلا داعى لهذه الحملة ضد نادى من أنجح الانديه على مستوى العالم ولا داعى لضرب استقرار النادى.

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