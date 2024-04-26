هياج جماهير الاهلى ومقاطعة شركات الرعايه
بقلم
ممدوح عكاشة
فى الآونة الأخيرة بعد الهجوم والابادة الكامله للفلسطينيين وأحياء بكاملها من منشآت حكوميه ومساجد ومنازل وشباب وأطفال دعى النشطاء السياسيين إلى مقاطعة المنتجات اليهودية التى تتواجد داخل مصر.
بالرغم من استغلال أصحاب المنتجات المصرية هذه المقاطعه وقام المنتج المصرى والعلم عند الله اذا كان الإنتاج مصرى أم يهودي متستر بغطاء المصريه قام برفع سعر منتجه عشرة اضعاف استغلالا لموقف المصريين من مقاطعة المنتج اليهودى .
ومن المنتجات التى قاطعها المصريين منتجات شركة كوكاكولا وشاى ليبتون وعند ظهور أحد متحدثى النادى الأهلى عن شركات الرعايه التى تدعم النادى فى مسيرته.