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محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة الواسطى في افتتاح مسجد الرحمن الشرقي

محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة الواسطى في افتتاح مسجد الرحمن الشرقي

كتب احمدورشان

أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، رئيس مدينة الواسطى في افتتاح مسجد الرحمن الشرقي، بعزبة ابوحمود التابعة لقرية زاوية المصلوب بالواسطى، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

حيث أدى رئيس المركز ومرافقوه صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 210م بعد صيانته وتطويره، بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيها “جهود ذاتية”، وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد عبد العاطي عبدالفتاح مدير إدارة أوقاف الواسطى، وذلك في حضور عماد صقر، و أشرف سعيد نائبي رئيس المركز وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

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