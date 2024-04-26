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الإسكندرية تستقبل الملك ” أحمد فؤاد الثانى ” أخر ملوك الأسرة العلوية

الإسكندرية تستقبل الملك ” أحمد فؤاد الثانى ” أخر ملوك الأسرة العلوية

كتب : وائل عباس

استقبل اللواء/ محمد الشريف محافظ_الإسكندرية جلالة الملك ” أحمد فؤاد الثاني ” ملك مصر والسودان سابقًا، ونجله الأمير ” محمد علي،” والوفد المرافق لهم، في زيارة إلى ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

️رحب اللواء/ محمد الشريف بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية، بجلالة الملك ” أحمد فؤاد الثاني ” ، معربًا عن سعادته واعتزازه بزيارة جلالته مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، متمنيًا لجلالته والوفد المرافق له قضاء أوقات سعيدة داخل الإسكندرية وزيارة المزيد من معالمها.

️وخلال الزيارة، أطلق محافظ الإسكندرية وجلالة الملك، حمامة بيضاء من داخل مقصورة الإستاد الرئيسية تيمنًا بالسلام،كما زارا القاعة الملكية المعروفة بقاعة الملك فاروق في ستاد الإسكندرية.

️جاء ذلك بحضور الدكتورة ” صفاء الشريف ” وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء ” هشام لطفي ” مدير ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والدكتورة ” إيمان شرف ” مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والأستاذ ” أحمد صدقي ” مدير هيلتون كورنيش، والأستاذ ” محمد متولي ” مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة ” أمل العرجاوي ” مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والمهندسة ” زينب السيد ” رئيس حي وسط والكاتب السياسي ” وائل عباس ” وباحث التراث ” محمد فخرى ”
وكان جلالة الملك قد قام بزيارة معالم الإسكندرية السياحية وأستهل زيارته بزيارة قصر المنتزة ؛ والمتحف اليونانى الرومانى وقصر ” رأس التين ” ومكتبة الإسكندرية هو والوفد المرافق له ؛ وقد وعد جلالته بتكرار الزيارة لمدينة الإسكندرية وأبدى سعادته من حفاوة الأستقبال وحرارة الترحيب .

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