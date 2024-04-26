الإسكندرية تستقبل الملك ” أحمد فؤاد الثانى ” أخر ملوك الأسرة العلوية
كتب : وائل عباس
استقبل اللواء/ محمد الشريف محافظ_الإسكندرية جلالة الملك ” أحمد فؤاد الثاني ” ملك مصر والسودان سابقًا، ونجله الأمير ” محمد علي،” والوفد المرافق لهم، في زيارة إلى ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.
️رحب اللواء/ محمد الشريف بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية، بجلالة الملك ” أحمد فؤاد الثاني ” ، معربًا عن سعادته واعتزازه بزيارة جلالته مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، متمنيًا لجلالته والوفد المرافق له قضاء أوقات سعيدة داخل الإسكندرية وزيارة المزيد من معالمها.
️وخلال الزيارة، أطلق محافظ الإسكندرية وجلالة الملك، حمامة بيضاء من داخل مقصورة الإستاد الرئيسية تيمنًا بالسلام،كما زارا القاعة الملكية المعروفة بقاعة الملك فاروق في ستاد الإسكندرية.