تفاصيل ندوات وفعاليات يقيمها رعاة إحتفالات أكاديمية طيبة باليوبيل الفضى

كتبت آية معتز صلاح الدين

..تحت رعاية الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة تواصل الأكاديمية احتفالاتها باليوبيل الفضى وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس أكاديمية طيبة

وقد بدأت الاحتفالات منذ بداية هذا العام 2024 حيث تم تزيين الأكاديمية بالبانرات احتفالا بمرور 25 عاما على التأسيس كما تعرض الشاشات بالأكاديمية فيديوهات حول تاريخ الأكاديمية حيث تتضمن الفيديوهات ٱراء عدد من الخبراء والأساتذة الذين تعاملوا مع أكاديمية طيبة خلال الخمسة والعشرين عاما

وصرح الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة انه تم وضع الرتوش الأخيرة لاحتفالين كبيرين باليوبيل الفضى لأكاديمية طيبة وذلك يومى 29و30 أبريل الحالى

..وأضاف الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة أننا ونحن نحتفل باليوبيل الفضى لأكاديمية طيبة نتعهد أن نستمر فى العمل بنفس مستوي الجودة ونفس السياسة التي تتميز بها أكاديمية طيبة

وهى بناء شخصية الطالب القوية لمواجهة وصناعة المستقبل

و تقديم العلوم المتطورة الحديثة و لنا السبق في ذلك وأيضا نستمر في الأنشطة الرياضية التي تساهم في بناء الشخصية ونستمر أيضاً في بناء الأنشطة الفنية التي تنمي الشخصية ونستمر في خدمة البيئة والمجتمع المحلي وهكذا..

وقد تقرر أن يكون الاحتفال الاول باليوبيل الفضى يوم الاثنين القادم 29ابريل الحالى فى مقر أكاديمية طيبة بداية من العاشرة صباحا حيث يتضمن كلمة لمؤسس أكاديمية طيبة الاستاذ الدكتور صديق عفيفى

كما سيكون هناك طابور عرض تشارك فيه 12من اللجان والاسر الطلابية

ويتضمن الاحتفال بعد طابور العرض اجتماع فى مدرج كبير بأكاديمية طيبة بالمعادى لتكريم اوائل الأنشطة الذين حصلوا على مراكز متقدمة فى مسابقات وزارة التعليم العالي 2024 وسيتم بعدها افتتاح معرض الأنشطة الطلابية بحضور لجنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد ذلك سيتم المرور على رعاة الاحتفالية المتواجدين بمقر الأكاديمية وهم هيئة تنشيط السياحة وبنك مصر والبنك الأهلى المتحد ومستشفى بهية

وسوف تقدم هيئة تنشيط السياحة ندوات توعية عن السياحة الداخلية لطلاب أكاديمية طيبة ورحلات مجانية ومسابقات وهدايا للطلاب وذلك يوم الاثنين 29 أبريل الجارى وفى نفس اليوم يقيم بنك مصر الساعة 12ظهرا ورشة عمل للطلاب تحت عنوان الشمول المالى وتقام الندوة فى مدرج ابن رشد وسيتم منح الطلاب شهادة بحضور الورشة

كما سيقوم بنك مصر والبنك الأهلى المتحد بتقديم هدايا عينية وفتح حسابات مجانا للطلاب

كما تشارك مستشفى بهية مع الرعاة حيث سيتواجد ممثلين لمستشفى بهية للتوعية والتثقيف وكذلك لعرض منتجات محاربات بهية من الأعمال اليدوية تحت عنوان ادعم بهية وذلك أمام مبنى الإدارة من الساعة 10صباحا وحتى 2ظهر الاثنين القادم وتباع هذه المنتجات بأسعار رمزية

ويتواكب مع ذلك إقامة أنشطة رياضية للطلاب فى الكرة الخماسية والشطرنج والرسم وتنس الطاولة وغيرها حتى نهاية اليوم

وصرحت الأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة أن احتفال اليوم التالى 30 ابريل سيكون بدءا من الواحدة ظهرا فى دار ضيافة ضباط الشرطة فى مدينة نصر وسيكون تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كما تم توجيه دعوات لقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات والشركات المتنوعة

واضافت أن الحفل سوف يتضمن عرض فيديو مختصر عن تاريخ مؤسس أكاديمية طيبة الاستاذ الدكتور صديق عفيفى كما سوف يتضمن

فقرة تكريم لخريجى الأكاديمية الذين أصبحوا فى مراكز مرموقة بسوق العمل كما سيتم تكريم دفعة يناير اليوبيل الفضى 2024وايضا عرض فيديو

مدته خمس دقائق يتحدث فيه طلاب أكاديمية طيبة وخريجين وأعضاء هيئة تدريس عن حياتهم فى أكاديمية طيبة

كما سيكون هناك حفل موسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى احمد وفرقة كورال طيبة الحاصلة على المركز الأول فى مسابقة وزارة التعليم العالي لمدة عشرين عاما على التوالى

ويعقب ذلك حفل غذاء فى ختام الاحتفال.