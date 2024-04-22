النقابة العامة للعاملين بجامعة بني سويف ترفع شعار رعايتك تهمنا

كتب د/ وائل الكسندر

المتحدث الرسمي والإعلامي للنقابة

ايمانا من النقابة العامة للعاملين بجامعة بني سويف بأهمية الرعاية الصحية والطبية لجميع العاملين بجامعة بني سويف و أسرهم وأولادهم

وفي ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والصحية من تحاليل و إشاعات وأدوية وارتفع اسعار الكشوفات الطبية

فلذلك قامت النقابة العامة للعاملين بجامعة بني سويف برئاسة كابتن محمد فاروق

برفع شعار رعايتك تهمنا

والجدير بالذكر أن نقابة العاملين بجامعة بني سويف

قامت بالاتفاق مع شركة ميد جايد

وهي من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية والطبية والتي تقدم خصومات هائلة تتراوح ما بين 20% الي60%

علي جميع الخدمات الطبية

من تحاليل طبيه و الإشاعات و الكشوفات لكل التخصصات.

ويوجد كشف مجانا في بعض التخصصات و الدكاترة المتعاقدين مع الشركة .

بالإضافة إلى الخصومات علي الأدوية بالصيدليات المتعاقدة بالشركة.

وجميع الخدمات موجودة بكثافة في محافظة بني سويف وأغلب المراكز وبعض القري

والجدير بالذكر أنه يمكن اشتراك العضو

من جامعة بني سويف بمفرده مجانا

اشتراك العضو والأسرة كاملة

شاملة الاب والام والزوجة والأولاد

نظير اشتراك سنوي قدرة مائة جنيها

وذلك للاستفادة من جميع الخدمات الطبية والصحية والخصومات الهائلة المتوفرة

بالإضافة إلي أن النقابة العامة للعاملين بجامعة بني سويف مازلت تبحث مع الشركات والعيادات وجميع مقدمي الخدمات الطبية والصحية للوصول إلي كافة الخدمات الطبية والصحية بجودة وعناية وبأقل تكاليف ممكنة وخصومات لجميع العاملين بجامعة بني سويف ولجميع أسرهم وزوجاتهم واولادهم

وتسعى نقابة العاملين بجامعة بني سويف

برئاسة كابتن محمد فاروق

جاهدة لخدمة العاملين ومحاولة بقدر الإمكان التيسير عليهم في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية