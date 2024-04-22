النقابة العامة للعاملين بجامعة بني سويف ترفع شعار رعايتك تهمنا
كتب د/ وائل الكسندر
المتحدث الرسمي والإعلامي للنقابة
ايمانا من النقابة العامة للعاملين بجامعة بني سويف بأهمية الرعاية الصحية والطبية لجميع العاملين بجامعة بني سويف و أسرهم وأولادهم
وفي ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والصحية من تحاليل و إشاعات وأدوية وارتفع اسعار الكشوفات الطبية
فلذلك قامت النقابة العامة للعاملين بجامعة بني سويف برئاسة كابتن محمد فاروق
برفع شعار رعايتك تهمنا
والجدير بالذكر أن نقابة العاملين بجامعة بني سويف
قامت بالاتفاق مع شركة ميد جايد
وهي من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية والطبية والتي تقدم خصومات هائلة تتراوح ما بين 20% الي60%
علي جميع الخدمات الطبية
من تحاليل طبيه و الإشاعات و الكشوفات لكل التخصصات.
ويوجد كشف مجانا في بعض التخصصات و الدكاترة المتعاقدين مع الشركة .